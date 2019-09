Bundesliga - Legale Livestreams: So kannst du die BL live sehen

Nahezu alle Partien der Fußball-Bundesliga werden von kostenpflichtigen Diensten live im TV und im Livestream übertragen. Die Sehnsucht nach kostenlosen Livestreams im Netz ist daher groß, doch diese sind in Deutschland illegal. Hier erfahrt Ihr, wie ihr die Spiele legal streamen könnt.

In der Saison 2019/20 teilen sich der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte an den 306 Spielen der Fußball-Bundesliga.

Beide Anbieter sind jedoch kostenpflichtig. Lediglich drei Freitagsspiele werden in der aktuellen Saison im Free-TV vom ZDF übertragen:

16. August 2019, 1. Spieltag: Saisoneröffnungsspiel

20. Dezember 2019, 17. Spieltag: Hinrundenabschluss

18. Januar 2019, 18. Spieltag: Rückrundenauftakt

Bundesliga im Livestream: Legale Livestreams zur BL

Die Nutzung von kostenlosen Livestreams zu den Spielen der Bundesliga ist illegal und dennoch besonders bei jungen Menschen sehr beliebt. Legale Livestreams in Deutschland für die Live-Spiele der Bundesliga sind jedoch - bis auf ZDF-Livestreams - kostenpflichtig.

Sky bietet seinen Kunden neben der Live-Übertragung der Spiele im TV via Sky Go Livestreams zu allen Partien an, an denen der Pay-TV-Sender die Übertragung hat.

Bei DAZN liegt der Fall etwas einfacher: DAZN ist ein Streamingdienst im Internet, der auf allen mobilen Endgeräten, dem Smart-TV, der Spielkonsole (Playstation 4, Xbox), am PC, dem Notebook oder via Amazon Fire TV abrufbar ist.

Ein Abonnement beim Streamingdienst kostet im Monat 11,99 Euro, Ihr habt allerdings auch die Möglichkeit, ein Jahresabo abzuschließen (119,99 Euro) und könntet dadurch insgesamt rund 24 Euro sparen. Der erste Monat nach der Anmeldung ist kostenlos.

Hier könnt ihr euch den kostenlosen Probemonat sichern und bis zu 45 Spiele der Bundesliga auf legalem Weg streamen.

© getty

Bundesliga: Live-Übertragungsrechte bei Sky und DAZN

Während Sky die exklusiven Rechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga, sowie den Sonntagsspielen, die um 15.30 Uhr und um 18 Uhr angepfiffen werden, besitzt, zeigt DAZN insgesamt 45 Spiele am Freitag, Montag und am Sonntagmittag (Anstoß 13.30).

Freitagsspiele

Anstoßzeit: 20.30 Uhr

Live-Übertragung: DAZN und ZDF (Auftaktspiele der Hin- und Rückrunde, letztes Freitagsspiel der Hinrunde)

Samstagsspiele

Anstoßzeit: 15.30 Uhr und 18.30 Uhr

Live-Übertragung: Sky

Sonntagsspiele

Anstoßzeit: 13.30 Uhr, 15.30 Uhr, 18 Uhr

Live-Übertragung: DAZN (ausschließlich Spiele um 13.30 Uhr), Sky (Spiele um 15.30 Uhr und 18 Uhr)

Montagsspiele

Anstoßzeit: 20.30 Uhr

Live-Übertragung: DAZN

Bundesliga live auf DAZN: Die nächsten Spiele im Überblick