Fünf Spieltage nach Start der neuen Bundesliga-Saison, hat sich die Lage in Deutschlands höchster Fußballliga allmählich normalisiert und die Teams wissen schon so in etwa, wo sie stehen. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Highlights der Bundesliga schon kurz nach Abpfiff der Spiele sehen könnt.

Du bist Bundesliga-Fanatiker und willst dir kein Freitags- und Montagsspiel mehr entgehen lassen? Dann sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und erlebe die Bundesliga live und hautnah!

Bundesliga-Highlights sehen: So geht's

Fußballfans, die Samstags nicht bis zur Sportschau-Übertragung der ARD warten wollen, um alle Highlights der Bundesliga zu sehen, sind bei DAZN genau richtig. Der Streaming-Dienst liefert Euch schon 40 Minuten nach Abpfiff die Höhepunkte aller Spiele der Bundesliga nach.

In den Kommentar-Clips sind alle Tore und Highlights für Euch zusammengefasst. Dabei könnt Ihr im Videomenü auswählen, ob Ihr nur die Tore in den Kurzhighlights oder die komplette Zusammenfassung sehen wollt.

Übrigens: Bei Freitags- und Montagsspielen müsst Ihr mit DAZN gar nicht erst auf die Highlights warten, sondern könnt das Spiel live und in voller Länge auf Euer Gerät streamen. Auf der Plattform seht Ihr europäischen Spitzenfußball aus UEFA Champions- und Europa League, die Serie A, Primera Division und vieles mehr. Für 11,99 Euro monatlich oder alternativ 119,99 Euro im Jahr seid Ihr dabei.

Bundesliga: Der 5. Spieltag zusammengefasst

Der 5. Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison ist mittlerweile auch schon wieder bald Geschichte. An diesem Wochenende hat unter anderem der FC Bayern München Aufsteiger Köln mit 4:0 in die Schranken gewiesen und der BVB ist gegen die Eintracht aus Frankfurt gestolpert und erreichte am Sonntag nur ein 2:2-Unentschieden. Alle Spiele könnt Ihr Euch natürlich nochmal auf DAZN in der Zusammenfassung ansehen.

Datum Anstoß Heim Auswärts Ergebnis 20. September 2019 20.30 Uhr Schalke 04 1. FSV Mainz 05 2:1 21. September 2019 15.30 Uhr SC Freiburg FC Augsburg 1:1 21. September 2019 15.30 Uhr Hertha BSC SC Paderborn 07 2:1 21. September 2019 15.30 Uhr Bayer Leverkusen Union Berlin 2:0 21. September 2019 15.30 Uhr Bayern München 1. FC Köln 4:0 21. September 2019 18.30 Uhr Werder Bremen RB Leipzig 0:3 22. September 2019 15.30 Uhr Mönchengladbach Fortuna Düsseldorf 2:1 22. September 2019 18.00 Uhr Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund 2:2 23. September 2019 20.30 Uhr VfL Wolfsburg 1899 Hoffenheim

Bundesliga: Die Tabelle vor dem Montagsspiel

Wenngleich der VfL Wolfsburg noch im Montagsspiel auf Hoffenheim trifft, kann sich an der Tabellenkonstellation nicht mehr viel verändern. RB Leipzig steht immer noch unangefochten an der Tabellenspitze, gefolgt von den Bayern, die mit nur einem Punkt Abstand den Sachsen auflauern.