Bundesliga live sehen: Übertragungsrechte und TV-Rechte für die Freitagsspiele der BL

Seit der Saison 2006/07 findet in der Fußball-Bundesliga wieder ein Freitagsspiel statt. Welcher TV-Sender dieses Spiel zeigt, hat sich über die Jahre jedoch geändert. Hier erfahrt Ihr, wo ihr die Freitagsspiele der Bundesliga in der Saison 2019/20 im Livestream sehen könnt.

Erlebe mit DAZN insgesamt 45 Spiele der Fußball-Bundesliga live und exklusiv.

Freitagsspiele der Bundesliga: Übertragung - Geschichte

Freitagabend und Flutlicht: In den 1970er-Jahren war das Freitagsspiel der Bundesliga etwas ganz Besonderes. Nicht selten war es ein Topspiel, das außerhalb der regulären Anstoßzeiten am Samstagnachmittag und zu attraktiverer Stunde ausgetragen werden sollte.

Dieses Feeling wollte die DFL zurück und führte zur Saison 2006/07 das Freitagsspiel in der höchsten deutschen Spielklasse wieder ein. Zunächst hatte der damalige Pay-TV-Sender Arena die Übertragungsrechte an diesem Spiel, dann gingen die TV-Rechte an Sky.

2017 erwarb der TV-Sender Eurosport die Rechte an den Übertragungen der insgesamt 30 Freitagsspiele und strahlte die Partien über den bezahlpflichtigen Sender Eurosport 2 HD Xtra sowie die Livestreaming-Plattform des Senders (Eurosport Player) aus. Mit Beginn der Saison 2019/20 hat sich das jedoch geändert.

Bundesliga: So seht ihr die Freitagsspiele der BL live im Livestream

Der Streamingdienst DAZN hat sich durch seine Kooperation mit Eurosport und der Discovery-Gruppe zur Saison 2019/20 bis 2021 die Übertragungsrechte für alle Freitagsspiele der Fußball-Bundesliga gesichert.

Eurosport sublenzierte als aktueller Rechteinhaber jedoch nicht nur die Freitagsspiele, sondern auch die Sonntagsspiele, die um 13.30 Uhr angepfiffen werden, sowie die Spiele am Montagabend. Insgesamt zeigt DAZN im Zuge der Kooperation 45 Spiele der Fußball-Bundesliga live und exklusiv. Im Free-TV werden außerdem drei Freitagsspiele ausgestrahlt:

16. August 2019, 1. Spieltag: Saisoneröffnungsspiel

20. Dezember 2019, 17. Spieltag: Hinrundenabschluss

18. Januar 2019, 18. Spieltag: Rückrundenauftakt

Ihr könnt DAZN auf allen mobilen Endgeräten (IOS und Android), sowie auf eurem Smart-TV, eurer Spielkonsole (Playstation 4, Xbox), via Amazon Fire TV Stick und an eurem PC oder Notebook abrufen.

Ein Abonnement beim Streamingdienst kostet im Monat 11,99 Euro, Ihr habt allerdings auch die Möglichkeit, ein Jahresabo abzuschließen (119,99 Euro) und könntet dadurch insgesamt rund 24 Euro sparen. Der erste Monat nach der Anmeldung ist kostenlos.

Schalke gegen Mainz

Bundesliga, Freitagsspiel live auf DAZN: Die nächsten Spiele im Überblick

Am 5. Spieltag treffen am Freitagabend der wiedererstarkte FC Schalke 04 und der schlecht gestartete FSV Mainz 05 aufeinander. Außerdem kommt es am 5. Spieltag der Bundesliga zum ersten Montagsspiel der Saison zwischen dem VfL Wolfsburg und der TSG 1899 Hoffenheim. Der nächste echte Kracher am Freitagabend steigt am 8. Spieltag, dann gastiert Bayer Leverkusen in der Frankfurter Commerzbank-Arena.