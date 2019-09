Fortuna Düsseldorf gegen VfL Wolfsburg heute im LIVE-TICKER

Die Länderspielpause ist vorbei und der 4. Spieltag in der Bundesliga steht an. Zum Auftakt am Freitagabend empfängt Fortuna Düsseldorf den VfL Wolfsburg - hier verfolgt Ihr die Partie im LIVETICKER.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Fortuna Düsseldorf - VfL Wolfsburg: Vor Beginn

Vor Beginn: Um Euch auf das Duell einzustimmen könnt Ihr bei uns Aussagen beider Trainer in unseren Interviews lesen. Hier findet Ihr Friedhelm Funkel, hier gibt's Oliver Glasner.

Vor Beginn: Los geht's heute um 20.30 Uhr, etwa eine Stunde vorher erwarten wir die Aufstellungen der Teams.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zur Partie zwischen der Fortuna aus Düsseldorf und dem VfL Wolfsburg am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga!

Fortuna Düsseldorf gegen VfL Wolfsburg: Wann und wo findet das Spiel statt?

Anpfiff am heutigen Freitag, dem 13. September, ist um 20.30 Uhr. Die Partie eröffnet damit den 4. Spieltag der Bundesliga.

Gespielt wird in der Merkur Spiel-Arena zu Düsseldorf. In das 2005 offiziell eröffnete Stadion passen bei Fußballspielen rund 54.000 Zuschauer.

Bundesliga heute LIVE: So verfolgt Ihr Fortuna Düsseldorf - VfL Wolfsburg im TV und Livestream

Freitagsspiel der Bundesliga heißt in dieser Saison DAZN-Spiel. Der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte für alle Freitags- und Montagsspiele gesichert und überträgt außerdem fünf Sonntagsspiele (Anpfiff jeweils 13.30 Uhr).

Für die heutige Partie zwischen den Düsseldorfern und den noch ungeschlagenen Wolfsburgern schickt DAZN folgendes Team ins Rennen, um Euch durch die 90 Minuten zu begleiten:

Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Ralph Gunesch

Sichere Dir jetzt den gratis Probemonat von DAZN und verfolge Düsseldorf gegen Wolfsburg heute Abend LIVE!

© getty

Fortuna Düsseldorf: Friedhelm Funkel im Interview

Im exklusiven Interview mit SPOX und DAZN hat sich Fortunas Trainer Friedhelm Funkel ausführlich über die neuen Regeln im Fußball, seine Ziele mit den Düsseldorfern und den Umgang des Hamburger SV mit den Anschuldigungen gegen Bakery Jatta geäußert.

Unter anderem sagte der 65-Jährige über den Fall Jatta: "Das ist das Beste, was der HSV in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren gemacht hat." Zum ganzen Interview mit allen Aussagen des Trainerroutiniers geht's hier.

Bundesliga: Das verdienen die 18 Vereine durch Trikotsponsoring © getty 1/19 Trikotsponsoring ist im Fußballgeschäft eine wichtige Einnahmequelle. Wie viel Geld die 18 Bundesligisten durch ihre Hauptsponsoren pro Jahr verdienen, zeigt SPOX (Quelle: Statista). © getty 2/19 SC Paderborn - Sunmaker: 2 Millionen Euro. © getty 3/19 1. FC Union Berlin - Aroundtown: 2,5 Millionen Euro. © getty 4/19 SC Freiburg - Schwarzwaldmilch: 3 Millionen Euro. © getty 5/19 Fortuna Düsseldorf - Henkel: 3 Millionen Euro. © getty 6/19 FSV Mainz 05 - Kömmerling: 4 Millionen Euro. © getty 7/19 FC Augsburg - WWK: 4,5 Millionen Euro. © getty 8/19 TSG Hoffenheim - SAP: 5 Millionen Euro. © getty 9/19 Bayer Leverkusen - Barmenia: 6 Millionen Euro. © getty 10/19 SV Werder Bremen - Wiesenhof: 6,5 Millionen Euro. © getty 11/19 Eintracht Frankfurt - Indeed: 6,7 Millionen Euro. © getty 12/19 Hertha BSC - bet-at-home: 7,5 Millionen Euro. © getty 13/19 1. FC Köln - Rewe: 7,5 Millionen Euro. © getty 14/19 Borussia Mönchengladbach - Postbank: 9 Millionen Euro. © getty 15/19 RB Leipzig - Red Bull: 9 Millionen Euro. © getty 16/19 Borussia Dortmund - Evonik: 20 Millionen Euro. © getty 17/19 VfL Wolfsburg - Volkswagen: 20 Millionen Euro. © getty 18/19 FC Schalke 04 - Gazprom: 24 Millionen Euro. © getty 19/19 FC Bayern München - Telekom: 35 Millionen Euro.

Fortuna Düsseldorf - VfL Wolfsburg: Die Schiedsrichter und die voraussichtliche Aufstellungen

Mit Manuel Gräfe leitet die Partie heute ein ganz erfahrener Mann. Ihm assistieren Thomas Stein und Marcel Unger als Linienrichter, als Vierter Offizieller steht Michael Bacher zwischen den Bänken. Im Kölner Keller sitzt Günter Perl als VAR.

Während die Aufstellung der Unparteiischen bereits feststeht, können wir bei Fortuna und dem VfL bisher nur mutmaßen. Die voraussichtlichen Startelfen: