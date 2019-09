Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga steht mit der Partie Fortuna Düsseldorf gegen den SC Freiburg das erste der beiden Sonntagsspiele des 6. Spieltages an. Wo Ihr das Match live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Das Überraschungsteam aus Freiburg gastiert heute beim Abstiegskandidaten aus Düsseldorf. Können die Breisgauer gegen die Fortuna die nächsten drei Punkte einheimsen?

© getty

Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg: Anstoß und Austragungsort

Die Merkur Spiel-Arena ist der Austragungsort der heutigen Partie zwischen Düsseldorf und Freiburg. Das Stadion ist seit 2004 die Heimstätte der Düsseldorfer und bietet Platz für insgesamt 54.600 Zuschauer.

Angepfiffen wird die Paarung heute Nachmittag um 15.30 Uhr vom Unparteiischen Sören Storks. An der Seitenlinie wird er unterstützt von Thorben Siewer und Marcel Pelgrim. Videoreferee Daniel Schlager und sein Assistent Tobias Christ überwachen die Geschehnisse aus dem Kölner Keller.

Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg heute live im TV und Livestream

Auch dieses Spiel wird vom Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt. Dort könnt Ihr das Spiel entweder direkt im Bezahlfernsehen oder via SkyGo bzw. dem Sky-Ticket im Livestream sehen.

Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg heute live im Ticker

Selbstverständlich stellen wir Euch auch zu dieser Begegnung das ganze Geschehen live im SPOX-Liveticker zur Verfügung. Hier verpasst Ihr garantiert keine Szene und wir halten Euch von der ersten bis zur letzten Sekunde auf dem Laufenden. Ehrenwort!

Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg: Die Teams im Check

18 Mal trafen beide Teams in Pflichtspielen aufeinander. Dabei ist die Bilanz zwischen den Klubs äußerst ausgeglichen. Während die Freiburger sieben Spiele gewinnen konnten, hatte Düsseldorf sechs Mal die Nase vorne. Trotzdem hat Düsseldorf gute Erinnerungen an Freiburg. In der Bundesliga haben die Westfalen die beste Bilanz gegen Freiburg (drei Siege, vier Remis, eine Niederlage).

Dennoch haben die Breisgauer den deutlich besseren Start in diese Saison hingelegt. Zehn Punkte holte der SCF aus fünf Spiele, die beste Bilanz seiner Bundesliga-Historie.

Düsseldorf-Coach Friedhelm Funkel schätzt die zur Zeit sehr starken Freiburger enorm und lies dies bereits in der PK vor dem Spiel wissen: "Wir treffen auf eine Mannschaft, die sehr gut in die Saison gestartet ist und viele Punkte gesammelt hat. Es wird wieder eine schwierige Aufgabe für uns. Der SC Freiburg ist eine Einheit. Sie sind sehr laufstark, stark in den Zweikämpfen und verfügen über einen enormen Willen."

Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Während bei Düsseldorf Kapitän Oliver Fink weiterhin wegen Adduktorenproblemen fehlt, kann Christian Streich bei seinen Freiburgern erneut auf die Elf, die bereits gegen Augsburg ins Rennen ging, zählen.

Düsseldorf : Steffen - Nuhu, Hoffmann, Ayhan - Gießelmann, Bodzek, Baker, Zimmermann - Zimmer, Karaman, Kownacki

: Steffen - Nuhu, Hoffmann, Ayhan - Gießelmann, Bodzek, Baker, Zimmermann - Zimmer, Karaman, Kownacki Freiburg: Schowlow - Lienhart, Koch, Heintz - Schmid, Frantz, Höfler, Günter, Petersen - Haberer, Höler

Bundesliga: Die Tabelle nach dem 5. Spieltag