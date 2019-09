FC Bayern München - News und Gerüchte: Corentin Tolisso adelt Philippe Coutinho

Corentin Tolisso sieht den FC Bayern deutlich besser aufgestellt als den BVB und lobt Philippe Coutinho. Günther Netzer spricht über den Rücktritt von Uli Hoeneß. Frankreichs Nationaltrainer erklärt, warum er auf einen Bayern-Stamm baut. Alles News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern, News: Tolisso adelt Neuzugang Coutinho

Corentin Tolisso hat lobende Worte zu Ivan Perisic und Philippe Coutinho gefunden, die in der abgelaufenen Transferperiode zum FC Bayern stießen: "Ivan und Philippe werden uns sehr gut tun. Beide haben international einen exzellenten Ruf. Jeder weiß, was sie bereits geleistet haben", sagte der Franzose im Interview bei Sky.

Insbesondere auf Coutinho hält der Mittelfeldspieler große Stücke: "Er hat alles, was ein Weltklasse-Spieler braucht. Er ist ein unglaublicher Junge. Seine besten Jahre hatte er in Liverpool, auf der 10 hat er dort alles auseinander genommen." Trotz Trainingsrückstand nach der schwierigen Zeit in Barcelona habe man "sofort gesehen, dass er technisch überragend ist. Er ist torgefährlich, hat einen sehr guten Abschluss und ein gutes Auge für den Mitspieler."

Coutinho wechselte im Sommer auf Leihbasis vom FC Barcelona nach München. Die Leihgebühr beträgt 8,5 Millionen Euro, nach der Spielzeit besitzt der FC Bayern eine Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro. Bisher lief der 27-Jährige in zwei Bundesligaspielen für den FCB auf.

Philippe Coutinho: Die Statistiken bei seinen Stationen

Verein Spiele Tore Vorlagen Minuten FC Bayern 2 - - 100 FC Barcelona 76 21 11 4.828 FC Liverpool 201 54 45 14.877 Inter Mailand 47 5 4 2.304

FC Bayern, News - Tolisso über BVB: "Wir sind besser - ganz klar"

Zudem äußerte sich Tolisso bei Sky zum Konkurrenzkampf mit Borussia Dortmund und machte deutlich, wen er in der Favoritenrolle sieht: "Wir sind besser, wir haben die bessere Mannschaft - ganz klar. Sie haben uns zwar im Supercup geschlagen, aber jetzt wollen wir die Revanche."

Zwar habe auch der BVB "eine gute Mannschaft", aber "wir haben insgesamt mehr Qualität im Kader und können eine sehr erfolgreiche Saison spielen. Wir wollen den BVB sowohl zu Hause als auch auswärts schlagen." Nach drei Spieltagen hat der FC Bayern sieben Punkte auf dem Konto, die Borussia verlor bereits bei Aufsteiger Union Berlin und steht bei sechs Zählern.

In RB Leipzig sieht Tolisso einen weiteren starken Konkurrenten: "Sie haben ein starkes Team. Für mich sind sie tatsächlich ein Konkurrent auf die Meisterschaft, sie haben die ersten drei Spiele alle gewonnen. Es liegt an uns, ihnen zu zeigen, wie sich eine Niederlage anfühlt." Nach der Länderspielpause geht es für den FCB am Samstag zu den Sachsen (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

FC Bayern München: So viel wären die FCB-Legenden heute wert © getty 1/21 Wie viel Ablöse wären Gerd Müller, Franz Beckenbauer oder Uli Hoeneß auf dem heutigen Markt wert? transfermarkt.de ist in Kooperation mit dem FC Bayern der Frage nachgegangen und hat die fiktiven Werte für 20 Bayernlegenden erstellt. © getty 2/21 Platz 20 - STEFAN EFFENBERG (Mittelfeld): 20 Mio. in der Saison 2000/01. © getty 3/21 Platz 19 - BIXENTE LIZARAZU (Abwehr): 25 Mio. in der Saison 2000/01. © getty 4/21 Platz 18 - JÜRGEN KLINSMANN (Angriff): 35 Mio. in der Saison 1995/96. © getty 5/21 Platz 17 - SÖREN LERBY (Mittelfeld): 40 Mio. in der Saison 1985/86. © getty 6/21 Platz 16 - SAMY KUFFOUR (Abwehr): 45 Mio. in der Saison 2000/01. © getty 7/21 Platz 15 - FRANZ ROTH (Mittelfeld): 50 Mio. in der Saison 1966/67. © getty 8/21 Platz 14 - JENS JEREMIES (Mittelfeld): 50 Mio. in der Saison 2000/01. © getty 9/21 Platz 13 - OLIVER KAHN (Tor): 50 Mio. in der Saison 2001/02. © getty 10/21 Platz 12 - PAUL BREITNER (Angriff): 65 Mio. in der Saison 1980/81. © getty 11/21 Platz 11 - SEPP MAIER (Tor): 70 Mio. in der Saison 1972/73. © getty 12/21 Platz 10 - GIOVANE ELBER (Angiff): 70 Mio. in der Saison 2000/01. © getty 13/21 Platz 9 - PHILIPP LAHM (Abwehr): 70 Mio. in der Saison 2012/13. © getty 14/21 Platz 8 - GEORG SCHWARZENBECK (Verteidigung): 75 Mio. in der Saison 1973/74. © getty 15/21 Platz 7 - MEHMET SCHOLL (Mittelfeld): 80 Mio. in der Saison 1995/96. © getty 16/21 Platz 6 - BASTIAN SCHWEINSTEIGER (Mittelfeld): 80 Mio. in der Saison 2012/13. © getty 17/21 Platz 5 - ULI HOENEß (Angriff): 125 Mio. in der Saison 1973/74. © getty 18/21 Platz 4 - LOTHAR MATTHÄUS (Mittelfeld): 130 Mio. in der Saison 1987/88. © getty 19/21 Platz 3 - KARL-HEINZ RUMMENIGGE (Angriff): 155 Mio. in der Saison 1980/81. © getty 20/21 Platz 2 - FRANZ BECKENBAUER (Verteidigung): 190 Mio. in der Saison 1973/74. © getty 21/21 Platz 1 - GERD MÜLLER (Angriff): 205 Mio. in der Saison 1971/72.

FC Bayern, News: Netzer äußert sich zu Hoeneß-Rückzug

Wenige Tage vor seinem 75. Geburtstag hat Mittelfeld-Legende Günther Netzer zum Rücktritt von Uli Hoeneß Stellung genommen und kann sich eine FCB-Zukunft ohne das Bayern-Urgestein kaum vorstellen. "Es ist natürlich schwer zu glauben, dass er von 100 auf 0 zurückdreht. Das macht er sowieso nicht, in seinem Leben wird immer etwas los sein", sagte Netzer dem kicker.

Hoeneß, der im November nicht mehr als Bayern-Präsident kandidieren und seinen Posten als Aufsichtsratsvorsitzender abgeben wird, habe Netzer nicht bei seiner Entscheidung um Rat gefragt, was dieser nachvollziehen kann: "Das musste er ganz allein entscheiden. Er ist ein kluger Mann, der genau weiß, was ihm fehlen und welchen Einfluss das auf sein Leben haben wird."

Der Rückzug sei laut Netzer kein vollständiger Abschied, denn: "Er ist noch ein wenig dabei. Die Funktion im Aufsichtsrat lässt ihn weiter den Klub erleben. Dass es so bleibt, ist absolut richtig."

FC Bayern, News: Deschamps nennt Gründe für "Bayern-Block"

Beim 4:1-Sieg der französischen Nationalmannschaft gegen Albanien in der EM-Qualifikation standen gleich vier Bayern-Spieler in der Startformation der Equipe Tricolore. Trainer Didier Deschamps nannte im Anschluss die Gründe: "Drei von ihnen spielen sogar auf der gleichen Seite. Da sind Automatismen vorhanden und das sieht man auf dem Platz. Der Fakt, dass sie bei einem Klub spielen, ist eine gute Sache."

Lucas Hernandez, Corentin Tolisso, Kingsley Coman und Benjamin Pavard spielten von Beginn an, Coman steuerte einen Doppelpack zum klaren Erfolg bei und erhielt ein Sonderlob von Deschamps: "Seine Partie ist ein Spiegelbild von dem, was er seit einem Jahr bei Bayern leistet. Er ist jetzt zielstrebiger und effektiver. Es ist schön, ihn auf so einem Level zu sehen."