FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 6. Spieltag der Bundesliga empfängt der FC Augsburg Bayer Leverkusen. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo und wann Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream sowie im Liveticker verfolgen könnt.

Während der FC Augsburg nach fünf Spielen fünf Punkte auf dem Konto hat, sammelte Bayer Leverkusen bisher starke zehn Zähler und ist somit punktgleich mit dem drittplatzierten BVB.

FC Augsburg vs. Bayer Leverkusen: Austragungsort und Anpfiff

Die Begegnung zwischen dem FC Augsburg und Bayer Leverkusen findet am heutigen Samstag (28. September) um 15.30 Uhr statt. Gespielt wird in der WWK Arena in Augsburg, welche rund 26.000 Zuschauern Platz bietet.

FC Augsburg - Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream

Sky hat die exklusiven Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga und zeigt somit auch die Partie zwischen den Fuggerstädtern und Leverkusen live. Ihr habt die Option, das Spiel entweder einzeln oder in der Konferenz zu verfolgen.

Außerdem bietet der Bezahlsender einen Livestream für seine Kunden via SkyGo oder über das Sky Ticket an, was Ihr pro Spieltag erwerben könnt.

Solltet ihr kein Sky-Abo haben, könnt ihr die Highlights der Begegnung bereits 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN sehen. Dort seht ihr neben allen Toren auch alle anderen wichtigen Spielszenen.

FC Augsburg gegen Leverkusen heute im Liveticker

Wer die Partie zwischen Augsburg und Bayer Leverkusen nicht live sehen kann, bleibt mit dem Liveticker von SPOX immer auf dem neuesten Stand. SPOX bietet zu allen Bundesligaspielen einen Liveticker an, außerdem gibt es einen Konferenz-Liveticker. Hier geht's zur heutigen Übersicht.

FCA vs. Bayer Leverkusen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Augsburg muss auf Felix Götze (Hüftverletzung) und Jeffrey Gouweleeuw (Adduktorenverletzung) verzichten, Bayer-Trainer Peter Bosz kann lediglich nicht auf Leon Bailey (Muskelfaserriss) zurückgreifen.

Augsburg: Koubek - Lichtsteiner, Jedvaj, Uduokhai, Max - Moravek, Khedira - Hahn, Vargas - Niederlechner, Finnbogason

Koubek - Lichtsteiner, Jedvaj, Uduokhai, Max - Moravek, Khedira - Hahn, Vargas - Niederlechner, Finnbogason Leverkusen: Hradecky - Weiser, Tah, S. Bender, L. Bender - Aranguiz, Baumgartlinger - Volland, Havertz, Amiri - Alario

Bundesliga: Die Tabelle

