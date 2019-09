Eintracht Frankfurt, Spielplan: Nächste Gegner und Termine

Bis zum Ende des Jahres wird Eintracht Frankfurt 20 Europapokalspiele absolviert haben. Das ist mehr als jedes andere deutsche Team in der Geschichte des modernen Fußballs. Doch bevor es für die Adlerträger in der Europa League weitergeht, müssen die Frankfurter nochmal in der Bundesliga ran. SPOX hat die Details.

Eintracht Frankfurt: Die kommenden Aufgaben

Nach dem 2:2 gegen den BVB geht es für die Frankfurter Eintracht bereits am Freitag munter weiter. Dann heißt der Gegner Union Berlin. Nach dem Bundesliga-Freitagsspiel ist für die Adlerträger jedoch nicht an Pause zu denken. In der Europa League lauert bereits der nächste Gegner.

Datum Gegner Wettbewerb Anstoß 27. September Union Berlin (A) Bundesliga 20.30 Uhr 2. Oktober Guimaraes (A) Europa League 21 Uhr 6. Oktober Werder Bremen (H) Bundesliga 18 Uhr 18. Oktober Leverkusen (A) Bundesliga 20.30 Uhr 24. Oktober Standard Lüttich (H) Europa League 21 Uhr 27. Oktober Mönchengladbach (A) Bundesliga 20 Uhr 30. Oktober St. Pauli (A) DFB-Pokal 20.45 Uhr 2. November FC Bayern (H) Bundesliga 15.30 Uhr 7. November Standard Lüttich (A) Europa League 18.55 Uhr

Eintracht Frankfurt live im TV und Livestream sehen

Gute Neuigkeiten für alle Frankfurt-Fans, die über ein DAZN-Abonnement verfügen. Nicht nur das Europa-League-Spiel am kommenden Donnerstag gegen Guimaraes zeigt der Streaming-Dienst, sondern auch das Bundesligaspiel am Freitag gegen Berlin.

Datum Gegner Übertragung 27. September Union Berlin (A) DAZN 2. Oktober Guimaraes (A) DAZN 6. Oktober Werder Bremen (H) Sky 18. Oktober Leverkusen (A) Sky 24. Oktober Standard Lüttich (H) DAZN 27. Oktober Mönchengladbach (A) Sky 30. Oktober St. Pauli (A) Sky 2. November FC Bayern (H) Sky 7. November Standard Lüttich (A) DAZN

Eintracht Frankfurtin der Europa League

Im Gegensatz zu den 17 anderen Bundesligaklubs hat die Pflichtspielrunde der Eintracht bereits im Juli begonnen. Damals mussten die Frankfurter in der 2. Quali-Runde für die Europa League gegen Flora Tallinn ran. Erfolgreich, denn wie wir alle wissen, spielen die Adler nun nach zwei weiteren Playoffs tatsächlich im Europapokal.

Dort läuft es für die Elf von Adi Hütter jedoch noch nicht so überragend. Im ersten Spiel gegen den FC Arsenal musste das Team eine herbe 0:3-Niederlage vor den eigenen Fans einstecken. Trotzdem ist dies noch lange kein Grund für die Eintracht, die Köpfe in den Sand zu stecken. Gegen Guimaraes und Standard Lüttich haben die Hessen noch die Möglichkeit, die Saison wieder in die richtige Richtung zu lenken.

Die kommenden Aufgaben in der Europa League habt Ihr hier aufgeführt:

Datum Gegner Uhrzeit 3. Oktober Guimaraes (A) 21 Uhr 24. Oktober Standard Lüttich (A) 21 Uhr 7. November Standard Lüttich (H) 18.55 Uhr 28. November FC Arsenal (A) 21 Uhr 12. Dezember Guimaraes (H) 18.55 Uhr

Eintracht Frankfurt in der Bundesliga

Auch in der Bundesliga verlief der Saisonstart der Eintracht leicht holprig. Zwar reichte ein später Ausgleichstreffer gegen den BVB zu einem Punkt, aber Ausrutscher wie beim 1:2 gegen Augsburg dürfen der Elf von Adi Hütter eigentlich nicht passieren. Jetzt sollen für den aktuell Neuntplatzierten der Bundesliga gegen Union Berlin wieder ein Dreier her.