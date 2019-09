Die Bundesliga geht in die sechste Runde und heute trifft der BVB auf Werder Bremen. Wie Ihr das Spiel LIVE im TV und Livestream verfolgt, erfahrt Ihr von SPOX.

BVB gegen Werder Bremen: Wann und wo findet das Spiel statt?

Los geht's mit der heutigen Partie um 18.30 Uhr. Bereits vorher finden ab 15.30 Uhr fünf weitere Spiele statt, unter anderem empfängt der SC Paderborn den FC Bayern.

Austragungsort des Duells zwischen den Borussen und Bremern ist der Signal-Iduna-Park. In das größte Stadion Deutschlands passen in der Bundesliga 81.365 Zuschauer.

BVB - Werder Bremen im TV und Livestream: Die Bundesliga heute LIVE

Ihr wollt das Spiel im TV verfolgen? Dann seid Ihr bei Sky richtig. Der Pay-TV-Sender startet unmittelbar nach der Konferenz, also um ca. 17.30 Uhr, mit der Vorberichterstattung. Kommentieren wird Frank Buschmann.

Streamen könnt Ihr das Spiel entweder über SkyGo (per App abrufbar) oder Sky Ticket (monatlich kündbar).

BVB gegen Werder Bremen im Liveticker

Unterwegs? Keinen Bock auf Pay-TV? Da haben wir was für Euch! In unserem Liveticker verpasst Ihr garantiert nichts.

Werder Bremen und die Verletzten: So langsam kehren sie zurück

Ganze zwölf Spieler fehlten Werder Bremen zwischenzeitlich. Mittlerweile feierten mit Maximilian Eggestein, Milot Rashica und Philipp Bargfrede drei Akteure ihr Kader-Comeback gegen Leipzig, gegen den BVB stehen nun Sebastian Langkamp und Milos Veljkovic vor ebenjenem.

Nicht ganz gereicht hat es für Ömer Toprak, er fällt ebenso wie Augustinsson, Bartels, Osako, Möhwald, Moisander und Füllkrug weiterhin aus. "Wir werden ihn für das Spiel gegen Frankfurt vorbereiten und hoffen, dass dann auch Niklas Moisander wieder dabei ist", sagte Trainer Florian Kohfeldt zuletzt mit Blick auf Toprak.

Sollte es so kommen, dürfte die Zeit von Christian Groß, seines Zeichens Kapitän von Werder II und aktuell Aushilfsverteidiger, bei den Profis vorerst wieder enden. Der 30-Jährige rückte zuletzt in den Kader von Kohfeldt, um die Kaderlücken in der Abwehr zu stopfen - und wurde direkt in die Starfelf gespült.

In dieser dürfte er auch heute gegen den BVB auftauchen. Die voraussichtliche Aufstellung von Werder Bremen:

Pavlenka - Gebre Selassie, Sahin, C. Groß - Lang, M. Eggestein, Friedl - Bittencourt, Klaassen - Sargent, Rashica

BVB gegen Werder Bremen: Der Direktvergleich

102 Mal trafen sich die Teams schon in der Bundesliga, nur 18 Spiele endeten Unentschieden. Die Statistiken zu den Spielen: