BVB, News und Gerüchte: Moukoko? "Im Herrenbereich trennt sich die Spreu vom Weizen"

U18-Bundestrainer Christian Wörns hat sich zu Youssoufa Moukoko geäußert. Marco Reus und Michael Zorc haben offenbar ihren Zwist, was die Aussagen des BVB-Kapitäns über Kai Havertz angeht, aus der Welt geschafft. Und Ömer Toprak kehrt vielleicht nicht mehr nach Dortmund zurück. Alle News und Gerüchte zum BVB findet ihr hier.

BVB: Moukoko? "Im Herrenbereich trennt sich die Spreu vom Weizen"

EX-BVB-Verteidiger Christian Wörns hat sich im Interview mit Sport1 zu Dortmunds Juwel Youssoufa Moukoko geäußert. "Wenn einer 50 Tore schießt in der U17-Bundesliga, steht er natürlich im Fokus. Ich habe ihn zuletzt in Gladbach gesehen. Er ist gut, ohne Frage", attestierte der U18-Bundestrainer des DFB dem 14-Jährigen.

Dabei merkte Wörns jedoch den Unterschied zwischen Junioren- und Seniorenbereich an. "Interessant wird es im Herrenbereich, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Bis dahin ist es noch ein längerer Weg."

Moukoko wurde in dieser Saison vorzeitig in die U19 des BVB hochgezogen. In vier A-Junioren-Bundesliga-Spielen erzielte er bislang neuen Tore.

© getty

BVB: Zorc und Reus sprachen sich wohl wegen Havertz aus

Marco Reus hat mit seinen Aussagen zu Kai Havertz für reichlich Wirbel gesorgt, was vor allem bei den BVB-Verantwortlichen um Michael Zorc nicht gut ankam. Mittlerweile haben nach Informationen der WAZ beide Parteien die Unstimmigkeit in einem Gespräch aus der Welt geschafft.

Reus war offenbar selbst überrascht, welch hohe Wellen seine Aussage über seinen Nationalmannschaftskollegen geschlagen hat. Der BVB-Kapitän hatte gegenüber Sport1 erklärt, dass er alles versuchen werde, um Havertz nach Dortmund zu lotsen.

Sportdirektor Zorc hatte Reus daraufhin im kicker zurückgepfiffen: "Alle Beteiligten tun gut daran, sich auf die gerade laufende Saison zu konzentrieren."

Dortmunds größte Schwäche: Diese Bundesligisten bekamen 2019 am meisten Standardgegentore © imago images 1/19 Der BVB hat die erste Saisonniederlage gegen Aufsteiger Union Berlin einstecken müssen, was auch an der erschreckenden Schwäche bei Standards liegt. Hier ein Ranking zu den Bundesligisten, die 2019 am meisten Gegentore nach einem ruhenden Ball bekamen. © getty 2/19 Platz 1: Eintracht Frankfurt - 3 Gegentore nach Standards in 2019. © getty 3/19 Platz 2: FC Bayern München - 4 Gegentore nach Standards in 2019. © getty 4/19 Platz 3: FC Schalke 04 - 5 Gegentore nach Standards in 2019. © getty 5/19 Platz 4: VfL Wolfsburg - 6 Gegentore nach Standards in 2019. © imago images 6/19 Platz 5: VfB Stuttgart - 7 Gegentore nach Standards in 2019. © imago images 7/19 Platz 5: Bayer Leverkusen - 7 Gegentore nach Standards in 2019. © imago images 8/19 Platz 7: TSG Hoffeneheim - 8 Gegentore nach Standards in 2019. © imago images 9/19 Platz 7: RB Leipzig - 8 Gegentore nach Standards in 2019. © imago images 10/19 Platz 7: Hertha BSC - 8 Gegentore nach Standards in 2019. © getty 11/19 Platz 7: Borussia Mönchengladbach - 8 Gegentore nach Standards in 2019. © getty 12/19 Platz 7: 1. FC Nürnberg - 8 Gegentore nach Standards in 2019. © getty 13/19 Platz 12: SV Werder Bremen - 9 Gegentore nach Standards in 2019. © imago images 14/19 Platz 12: SC Freiburg - 9 Gegentore nach Standards in 2019. © imago images 15/19 Platz 12: Hannover 96 - 9 Gegentore nach Standards in 2019. © getty 16/19 Platz 15: Fortuna Düsseldorf - 10 Gegentore nach Standards in 2019. © getty 17/19 Platz 16: FC Augsburg - 11 Gegentore nach Standards in 2019. © imago images 18/19 Platz 17: Borussia Dortmund - 15 Gegentore nach Standards in 2019. © getty 19/19 Platz 18: FSV Mainz 05 - 16 Gegentore nach Standards in 2019.

BVB-Leihgabe Toprak kann sich Verbleib bei Werder Bremen vorstellen

Ömer Toprak wird nach seiner Leihe zu Werder womöglich nicht zum BVB zurückkehren. Im Interview mit der Bild gab er an, dass er sich einen Verbleib in Bremen vorstellen könne.

"Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich über den Sommer hinaus bleibe", sagte der Innenverteidiger. Toprak ist für ein Jahr vom BVB an Werder Bremen ausgeliehen. Danach besteht für die Hanseaten eine Kaufoption.

© getty

Borussia Dortmund bestreitet Testspiel gegen Cottbus

Borussia Dortmund nutzt die Länderspielpause und bestreitet ein Freundschaftsspiel. Der Vizemeister gastiert am heutigen Freitag im Stadion der Freundschaft in Cottbus. Anpfiff des Testkicks gegen Energie Cottbus ist um 17 Uhr.

Dabei muss der BVB auf seine Nationalspieler verzichten. Insgesamt elf BVB-Akteure wurden von ihren nationalen Verbänden berufen.

BVB: Die nominierten Nationalspieler