BVB, News und Gerüchte: Rechtsextremer Aufmarsch in Dortmund - Borussia appelliert an Fans

Eine rechtsextreme Partei will vor dem Heimspiel gegen Leverkusen am Samstag aufmarschieren - der BVB reagiert. Lucien Favre und Michael Zorc sind unzufrieden, der FC Barcelona gibt Champions-League-Karten zurück. Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund gibt es hier.

BVB, News: Bündnis will Aufmarsch gegen Nazis am Samstag

Vor dem Spiel der Dortmunder am Samstag gegen Bayer Leverkusen kommt es um 13 Uhr in der Stadt zu einer Kundgebung der rechtsextremen Partei "Die Rechte". Für den BVB eine "bewusste Provokation", schließlich finde der Aufmarsch auf dem "direkten Anreiseweg vieler BVB-Fans" statt.

Der Verein hat nun im Verbund mit mehreren Fangruppen die Fans dazu aufgerufen, zu einer angemeldeten Gegenveranstaltung um 12.30 Uhr zu kommen: "Wir rufen gemeinsam dazu auf, diese Provokation nicht unbeantwortet zu lassen und den Nazis auf dem Weg zum Stadion zu zeigen, dass sie in dieser Stadt und bei diesem Verein keinen Platz haben", heißt es in einem Facebook-Post: "Borussia bleibt schwarz-gelb statt braun".

FIFA 20 - die Ratings der Bundesliga: Ein Bulle durchbricht die Bayern- und BVB-Phalanx © getty 1/26 Das Warten auf die Werte der Bundesligaspieler in FIFA 20 hat ein Ende. Wie zu erwarten war, werden die Spitzenplätze von Bayern- und Dortmund-Spielern eingenommen - mit einer Ausnahme. Hier das Ranking der Top 25. © getty 2/26 PLATZ 14: Jiri Pavlenka (Werder Bremen, TW) - 84 © getty 3/26 PLATZ 14: Kai Havertz (Bayer Leverkusen, ZOM) - 84 © getty 4/26 PLATZ 14: Lucas Hernandez (Bayern München, IV) - 84 © getty 5/26 PLATZ 14: Kingsley Coman (Bayern München, LM) - 84 © imago images 6/26 PLATZ 14: Julian Brandt (Borussia Dortmund, ZOM) - 84 © getty 7/26 PLATZ 14: Leon Goretzka (FC Bayern München, ZM) - 84 © getty 8/26 PLATZ 14: Serge Gnabry (Bayern München, RM) - 84 © getty 9/26 PLATZ 14: Jerome Boateng (Bayern München, IV) - 84 © getty 10/26 PLATZ 14: Ivan Perisic (Bayern München, LM) - 84 © getty 11/26 PLATZ 14: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach, TW) - 84 © getty 12/26 PLATZ 14: Javi Martinez (Bayern München, ZDM) - 84 © getty 13/26 PLATZ 14: Jadon Sancho (Borussia Dortmund, RM) - 84 © getty 14/26 PLATZ 9: Niklas Süle (Bayern München, IV) - 85 © getty 15/26 PLATZ 9: David Alaba (Bayern München, LV) - 85 © getty 16/26 PLATZ 9: Roman Bürki (Borussia Dortmund, TW) - 85 © getty 17/26 PLATZ 9: Peter Gulacsi (RB Leipzig, TW) - 85 © getty 18/26 PLATZ 9: Axel Witsel (Borussia Dortmund, ZDM) - 85 © getty 19/26 PLATZ 6: Joshua Kimmich (Bayern München, RV) - 86 © getty 20/26 PLATZ 6: Thomas Müller (Bayern München, ZOM) - 86 © getty 21/26 PLATZ 6: Philippe Coutinho (Bayern München, LF) - 86 © getty 22/26 PLATZ 4: Mats Hummels (Borussia Dortmund, IV) - 87 © getty 23/26 PLATZ 4: Thiago (Bayern München, ZM) - 87 © getty 24/26 PLATZ 2: Marco Reus (Borussia Dortmund, ZOM) - 88 © getty 25/26 PLATZ 2: Manuel Neuer (Bayern München, TW) - 88 © getty 26/26 PLATZ 1: Robert Lewandowski (Bayern München, ST) - 89

BVB, News: Zorc: "Dissens mit Favre? Irrsinnig"

Auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Heimspiel gegen die Werkself haben Lucien Favre und Sportdirektor Michael Zorc Unstimmigkeiten zwischen dem Trainer und der Vereinsführung scharf zurückgewiesen. "Wir haben da keinen Dissens", betonte Zorc. "Glauben sie denn, wir geben ein Ziel aus, ohne mit dem Trainer vorher gesprochen zu haben? Das ist doch irrsinnig!"

"Wir müssen aufpassen, was wir sagen", hatte Favre nach der Pleite bei Union Berlin gesagt, was als Kritik am Meisterschaftsziel aufgefasst worden war. Das dementierte Favre nun: "Ich will nicht jeden Tag, jede Pressekonferenz darüber sprechen", sagte der Schweizer, darauf habe er abgezielt. Vom Ziel, die Bayern endlich wieder zu entthronen, rücke er nicht ab: "Ich habe als Trainer immer das Maximum gewollt."

BVB, News: Barcelona gibt Karten zurück

Am kommenden Dienstag empfängt der BVB den FC Barcelona zum Champions-League-Kracher. Nun können weitere Fans der Schwarz-Gelben auf Karten hoffen. Das Spiel ist eigentlich ausverkauft, doch nun haben die Spanier kurzfristig Karten aus ihrem Kontingent freigegeben. Lediglich 1.800 Barca-Fans werden sich auf die Reise machen, Vereinsmitglieder der Borussia können nun darauf hoffen, noch je zwei Karten zu ergattern. Auf Lionel Messi müssen sie dabei aber womöglich verzichten.

BVB, Gerücht: Wollte Dortmund diesen Stürmer als Aubameyang-Ersatz?

