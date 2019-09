BVB – News und Gerüchte: Axel Witsel wehrt sich gegen Kritik an Mentalität

Axel Witsel hat sich nach dem 2:2 gegen Werder Bremen gegen die Kritik an fehlender Mentalität beim BVB gewehrt. Für Borussia Dortmund bedeutet das Unentschieden den schwächsten Saisonstart seit fünf Jahren. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB, News: Axel Witsel sieht Mentalität nicht als Problem

Der BVB rutschte aufgrund des erneuten Unentschiedens (zuletzt 2:2 gegen Eintracht Frankfurt) auf Rang sieben ab. Dass es an der Mentalität hakt, wies wie schon vergangenen Woche Marco Reus nun Axel Witsel entschieden zurück: "Oh Mann, kommt mir nicht mit dieser Frage, Mentalität ist nicht das Problem."

Die Borussia gab wie schon in Frankfurt auch gegen Werder eine Führung aus der Hand. Für Reus war in erster Linie die schwache Chancenverwertung schuld am erneuten Rückschlag. "Wir haben es heute nicht zu Ende gebracht. Wir haben das Spiel ganz gut unter Kontrolle gehabt. Hintenraus haben wir nicht genügend zwingende Torchancen gehabt, um das Spiel für uns zu entscheiden", sagte der Kapitän bei Sky.

Alle Reaktionen zum Bundesliga-Samstag könnt Ihr hier lesen.

© getty

BVB, News: Dortmund mit schlechtestem Saisonstart seit fünf Jahren

Mit nur elf Punkten aus den ersten sechs Partien spielt der BVB die schwächste Saison seit 5 Jahren.

In der letzten Spielzeit unter Jürgen Klopp (2014/15) waren es zu diesem Zeitpunkt gerade mal sieben Zähler.

Wettbewerbsübergreifend ist der BVB, der gegen Barcelona in der Champions League 0:0 spielte, seit drei Spielen ohne Sieg. So lange sieglos war die Borussia zuletzt im Februar 2019. Damals waren es fünf Spiele ohne Dreier.

Borussia Dortmund - Werder Bremen: Noten und Einzelkritiken zum BVB © getty 1/15 Trotz Führung in der zweiten Halbzeit und teilweise drückender Überlegenheit kommt Borussia Dortmund gegen Werder Bremen nicht über ein Remis hinaus. Mal wieder kassiert der BVB ein Gegentor nach einer Standardsituation. Die Einzelkritik der BVB-Spieler. © imago images 2/15 Roman Bürki: Chancenlos beim frühen Gegentor durch Rashica, genauso chancenlos beim Ausgleich durch Friedl. Ansonsten im Prinzip ohne Fehler. Note: 3,5. © imago images 3/15 Lukasz Piszczek: Mit einer Maßflanke auf Götze bereitete er den schnellen Ausgleich vor. Ließ hinten nicht viel anbrennen. Eine grundsolide Vorstellung. Note: 3. © getty 4/15 Manuel Akanji: In Abwesenheit von Hummels wieder Abwehrchef. Stark im Zweikampf, wurde beim 0:1 etwas auf dem falschen Fuß erwischt, als er bereits rausgerückt war. Note: 3. © imago images 5/15 Julian Weigl: Musste mal wieder als Innenverteidiger ran und agierte in der Regel souverän gegen allerdings kaum gefährliche Bremer. Dennoch manchmal nicht mit der nötigen Überzeugung. Note: 3,5. © getty 6/15 Achraf Hakimi: Antizipiert vor dem 0:1 gut, aber nicht sauber in der Ballverarbeitung. Daraus resultiert der Gegentreffer. Beim Ausgleich verliert er Friedl aus den Augen. Offensiv dafür sehr auffällig und laufstark. Note: 3,5. © getty 7/15 Axel Witsel: Viel zu halbherzig im Zweikampf vor dem Tor von Rashica. Die übliche Präsenz hatte der Dirigent des Dortmunder Mittelfelds heute nicht. Note: 4. © imago images 8/15 Mahmoud Dahoud: Stand überraschend von Anfang an auf dem Platz. Mit einigen guten Pässen, aber im Abschluss unglücklich - in der 45. Minute vergab er völlig frei vor Pavlenka eine mögliche Vorentscheidung. Dazu zweikampfschwach. Note: 4. © imago images 9/15 Jadon Sancho: Seine auffälligste Szene war ein Fernschuss, den Pavlenka großartig parierte. Viel unterwegs, blieb aber zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison ohne Torbeteiligung. Note: 4. © imago images 10/15 Marco Reus: Vorbildlicher Einsatz. Bis zu seinem Führungstreffer (41.) war vom Kapitän aber nicht viel zu sehen. Verlor später das entscheidende Kopfballduell vor dem 2:2. Note: 3,5. © imago images 11/15 Thorgan Hazard: Ihm war anzumerken, dass er nach zuletzt mäßigen Leistungen etwas zeigen wollte. Bereitete den Treffer von Reus vor, danach noch mit einem guten Fernschuss. An vielen Torschüssen beteiligt. Note: 3,5. © getty 12/15 Mario Götze: Rechtfertigte seinen Einsatz in der Startelf bereits nach neun Minuten, als er zum Ausgleich einköpfte. Beweglich und fleißig, musste in der Schlussphase Alcacer weichen. Traumpass auf Dahoud, der eigentlich treffen muss. Note: 2,5. © getty 13/15 Julian Brandt: Mo Dahoud machte in der 67. Minute für ihn Platz. Zwei gute Abschlüsse. Ihm fehlt aktuell aber das Selbstvertrauen, das ihn in Leverkusen noch auszeichnete. Note: 3,5. © imago images 14/15 Paco Alcacer: Ersetzte in der 72. Minute Mario Götze und verpasste direkt nach seiner Einwechslung nur knapp den Führungstreffer. Keine Bewertung. © imago images 15/15 Raphael Guerreiro: Kam in der 80. Minute für Sancho in die Partie, trat aber nicht mehr in Erscheinung. Keine Bewertung.

BVB, News: Dortmunds Profis geben Autogramm im Zoo

Einen Tag nach dem bitteren 2:2 steht für die BVB-Profis ein Pflichttermin im Dortmunder Zoo an. Beim jährlichen BVB-Zootag ist eine Autogrammstunde mit den Stars der Borussia geplant.

BVB, Termine: Die kommenden 5 Pflichtspiele der Borussia