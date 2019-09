BVB (Borussia Dortmund) gegen Bayer Leverkusen heute im LIVE-TICKER

Am heutigen Samstag treffen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen aufeinander. Hier bei SPOX könnt ihr die Partie im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

BVB gegen Bayer Leverkusen heute im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Nach der überraschenden und zugleich verdienten 1:3-Niederlage gegen Union Berlin will Borussia Dortmund zurück in die Erfolgsspur finden.

Vor Beginn: Schiedsrichter Daniel Siebert wird die Partie leiten und von Lasse Koslowski, Jan Seidel sowie Sven Waschitzki assistiert. Im Kölner Keller sitzen Benjamin Brand und Michael Bacher.

Vor Beginn: Anpfiff der Partie im Dortmunder Signal Iduna Park ist um 15.30 Uhr.

FIFA 20 Ratings: Das sind die Gesamtstärken der BVB-Spieler © getty/imago images 1/29 Bald erscheint mit FIFA 20 der neueste Ableger der EA-Sports-Reihe. Welche Gesamtstärken die Spieler von Borussia Dortmund dort haben? SPOX zeigt es euch. © getty 2/29 Platz 28: Alaa Bakir (Position: RM) - 58 © getty 3/29 Platz 27: Luca Unbehaun (Position: TW) - 59 © getty 4/29 Platz 25: Tobias Raschl (Position: ZDM) - 60 © imago images 5/29 Platz 25: Dominik Wanner (Position: LM) - 60 © getty 6/29 Platz 23: Mateu Morey (Position: RV) - 64 © getty 7/29 Platz 23: Leonardo Balerdi (Position: IV) - 64 © getty 8/29 Platz 22: Eric Oelschlägel (Position: TW) - 65 © getty 9/29 Platz 21: Jacob Bruun Larsen (Position: LM) - 75 © getty 10/29 Platz 20: Marcel Schmelzer (Position: LV) - 76 © getty 11/29 Platz 18: Marwin Hitz (Position: TW) - 78 © getty 12/29 Platz 18: Mahmoud Dahoud (Position: ZM) - 78 © getty 13/29 Platz 16: Achraf Hakimi (Position: LV) - 79 © getty 14/29 Platz 16: Dan-Axel Zagadou (Position: IV) - 79 © getty 15/29 Platz 15: Julian Weigl (Position: ZDM) - 80 © getty 16/29 Platz 13: Lukasz Piszczek (Position: RV) - 81 © getty 17/29 Platz 13: Raphael Guerreiro (Position: LM) - 81 © getty 18/29 Platz 9: Mario Götze (Position: MS) - 82 © getty 19/29 Platz 9: Thomas Delaney (Position: ZDM) - 82 © getty 20/29 Platz 9: Nico Schulz (Position: LAV) - 82 © getty 21/29 Platz 9: Thorgan Hazard (Position: RM) - 82 © getty 22/29 Platz 7: Paco Alcacer (Position: ST) - 83 © getty 23/29 Platz 7: Manuel Akanji (Position: IV) - 83 © getty 24/29 Platz 5: Jadon Sancho (Position: RM) - 84 © getty 25/29 Platz 5: Julian Brandt (Position: ZOM) - 84 © getty 26/29 Platz 3: Axel Witsel (Position: ZDM) - 85 © getty 27/29 Platz 3: Roman Bürki (Position: TW) - 85 © getty 28/29 Platz 2: Mats Hummels (Position: IV) - 87 © getty 29/29 Platz 1: Marco Reus (Position: ZOM) - 88

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream

Im Free-TV könnt ihr die Begegnung zwischen dem BVB und Bayer Leverkusen nicht sehen. Wie gewohnt hat Sky die Übertragungsrechte an den Samstagsspielen und bietet seinen Kunden zudem einen Livestream via SkyGo an.

Wer kein Abonnement bei Sky hat, kann die Highlights bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZNsehen.

BVB - Bayer Leverkusen: Voraussichtliche Aufstellung

Für Manuel Akanji und Nico Schulz, die sich in der Länderspielpause verletzt hatten, kommt ein Einsatz vermutlich noch zu früh. Axel Witsel hingegen könnte nach seinem Muskelfaserriss bereits wieder auf dem Feld stehen.

Bei Bayer Leverkusen gilt ein Einsatz von Sven Bender als fraglich, da er sich erst vor kurzem eine Schulterverletzung zugezogen hatte.

Voraussichtliche Aufstellungen:

BVB: Bürki - Piszczek, Weigl, Hummels, Hakimi - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Brandt - Alcacer

Bürki - Piszczek, Weigl, Hummels, Hakimi - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Brandt - Alcacer B04: Hradecky - L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell - Aranguiz - Havertz, Demirbay - Bellarabi, Volland, Bailey

BVB gegen Leverkusen: Die letzten Duelle

Die vergangenen vier Spiele im Überblick: