Bundesliga: Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 gegen 1. FSV Mainz 05 heute live?

Zum Auftakt des fünften Spieltags begegnen sich in der Bundesliga der FC Schalke 04 und der 1. FSV Mainz 05. Wann das Abendspiel stattfindet und wo Ihr es im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Bundesliga: Schalke gegen Mainz live auf DAZN

Wie alle anderen Freitagsspiele der Bundesliga wird auch dieses live und exklusiv in voller Länge auf DAZN ausgestrahlt. Kurz vor dem Anpfiff um 20.30 Uhr beginnt der Streaming-Dienst seine Übertragung, die sowohl am Smart-TV als auch am PC und allen mobilen Endgeräten zu sehen ist - hauptsache, Ihr verfügt über eine Internetverbindung.

FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05 im Liveticker auf SPOX

Auch bei uns auf SPOX kommt Ihr selbstverständlich nicht zu kurz. Neben der heutigen Partie findet Ihr viele weitere Sport-Highlights, schaut dazu einfach in unserem Liveticker-Kalender vorbei.

Bundesliga, Schalke gegen Mainz: Wo und wann findet das Spiel statt?

Gespielt wird heute in der Heimat der Königsblauen, der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Los geht's wie jeden Freitag um 20.30 Uhr, Schiedsrichter Daniel Schlager wird die Partie zusammen mit seinen Assistenten Sven Waschitzki und Marcel Pelgrim leiten. Vierter Offizieller ist Christian Bandurski, VAR Günter Perl hat ein Auge auf die Monitore.

Schalke gegen Mainz: Fakten und Statistiken

Mainz 05 verlor neun seiner letzten zehn Auswärtsspiele in der Liga, bei nur einem Sieg.

In der Bundesliga lief es für Schalke bisher zwar ganz gut, insgesamt konnten die Knappen jedoch nur sechs Ihrer letzten 20 Spiele gegen Profimannschaften gewinnen, sieben gingen unentschieden aus und sieben verloren sie.

In den vergangenen sechs Begegnungen zwischen den Königsblauen und Mainz traf jeweils nur eine Mannschaft.

Die Mainzer haben nach Hoffenheim und Hertha BSC bislang die wenigsten Tore der Saison erzielt.

Bundesliga: Die voraussichtlichen Aufstellungen von Schalke und Mainz

David Wagner muss heute lediglich auf Nabil Bentaleb und Benito Raman verzichten, beim FSV Mainz 05 fallen hingegen fünf Spieler (Stefan Bell, Dong-Won Ji, Jean-Philippe Mateta, Phillipp Mwene und Aaron Seydel) verletzt aus. So könnten beide Teams starten:

FC Schalke 04: Nübel - Kenny, Stambouli, Sane, Oczipka - Serdar, Mascarell - Caligiuri, Uth, Harit - Burgstaller

Nübel - Kenny, Stambouli, Sane, Oczipka - Serdar, Mascarell - Caligiuri, Uth, Harit - Burgstaller 1. FSV Mainz 05: Zentner - Brosinski, St. Juste, Niakhate, Aaron - Kunde - Fernandes, Latza - Boetius - Szalai, Quaison

Bundesliga: Der 5. Spieltag im Überblick

Im Topspiel dieses Wochenendes empfängt der SV Werder Bremen den RB Leipzig, sonntags treffen noch Eintracht Frankfurt und der BVB aufeinander. Hier ist eine Übersicht aller Partien:

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Fr., 20.09.19 20.30 Uhr Schalke 04 1. FSV Mainz 05 Sa., 21.09.19 15.30 Uhr Bayer Leverkusen 1. FC Union Berlin Sa., 21.09.19 15.30 Uhr Bayern München 1. FC Köln Sa., 21.09.19 15.30 Uhr SC Freiburg FC Augsburg Sa., 21.09.19 15.30 Uhr Hertha BSC SC Paderborn 07 Sa., 21.09.19 18.30 Uhr Werder Bremen RB Leipzig So., 22.09.19 15.30 Uhr Borussia M'gladbach Fortuna Düsseldorf So., 22.09.19 18 Uhr Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund Mo., 23.09.19 20.30 Uhr Wolfsburg TSG Hoffenheim

