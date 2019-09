Bundesliga-Vereine heute LIVE: So seht Ihr die Testspiele im TV und Stream

Länderspielpause heißt für einige Bundesligisten Testspielzeit. Wer heute spielt und wie Ihr die Spiele LIVE im TV und Livestream verfolgt, erfahrt Ihr von SPOX.

Bundesliga-Testspiele: Diese Partien stehen heute an

Einige Bundesligisten nutzen die Liga-Pause, um gegen unterklassige Mannschaften zu testen. Die Übersicht der heutigen Spiele:

Uhrzeit Heim Gast 16 Uhr SC Freiburg FC Aarau 16 Uhr VfL Wolfsburg Hamburger SV 17.30 Uhr Chemnitzer FC Union Berlin 18.15 Uhr Wehen Wiesbaden Borussia Mönchengladbach 19 Uhr Fortuna Düsseldorf Schwarz-Weiß Düsseldorf unbekannt Hannover 96 Werder Bremen

Bei der Partie der Bremer in Hannover ist nicht bekannt, wann es losgeht, da das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt wird.

Bundesliga Testspiele heute LIVE: So verfolgt Ihr die Partien im TV und Livestream

Zwei der Spiele werden übertragen: Die Partie zwischen Wehen Wiesbaden und Borussia Mönchengladbach zeigt Euch FohlenTV (Anmeldung nötig), VfL Wolfsburg - HSV könnt Ihr bei Youtube verfolgen.

Alle anderen Spiele werden weder im TV noch im Livestream übertragen.

Chemnitzer FC - Union Berlin: Ein Spiel mit Gemeinsamkeiten

1966. In diesem Jahr fand sowohl die Gründung des Chemnitzer FCs als auch von Union Berlin statt. Mittlerweile sind beide Klubs im Profifußball angekommen, allerdings unter verschiedenen Vorzeichen.

Die Köpenicker spielen aktuell ihre erste Bundesligasaison und schlugen am vergangenen Samstag in ihrem zweiten Heimspiel den Vize-Meister der vergangenen Saison aus Dortmund. Der 3:1-Erfolg kann als einer der größten Erfolge des Vereins in der jüngeren Vergangenheit angesehen werden.

Beim CFC waren die Schlagzeilen zuletzt eher negativ. Derzeit steht nur Tabellenplatz 19 in der 3. Liga zu Buche und zuletzt sorgten rechtsradikale und antisemitische Äußerungen einiger Fans gegen Klubverantwortliche für zusätzliche Unruhe.

Für Ruhe bei den Chemnitzern wollen zwei ehemalige Unioner sorgen: Trainer David Bergner und Thomas Sobotzik trugen einst das Trikot der Eisernern und leiten heute die Geschicke beim CFC.

Gespielt wird im Friedrich-Ludwig-Stadion in Hoyerswerda, Anpfiff ist um 17.30 Uhr.

Bundesliga: Der 4. Spieltag

Nach der Länderspielpause geht es in der Bundesliga mit dem 4. Spieltag weiter. Die Spiele in der Übersicht: