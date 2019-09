Bundesliga, 4. Spieltag - Stimmen und Reaktionen: Ball im Aus? Fortuna-Tor sorgt für Ärger

Nach dem 1:1 des VfL Wolfsburg in Düsseldorf steht der Treffer der Fortuna im Fokus. Die Wölfe hadern mit einer möglichen Fehlentscheidung des Schiedsrichtergespanns um Manuel Gräfe. In der Entstehung des Tors schien der Ball im Seitenaus zu sein.

SPOX hat alle Stimmen und Reaktionen bei DAZN gesammelt.

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Ich bin hochzufrieden, so will ich meine Mannschaft spielen sehen. Sie hat gefightet, gekämpft um jeden Meter. Das ist das erste Unentschieden im 19. Heimspiel in der Bundesliga. Gegen eine sehr starke Mannschaft. Deswegen können wir hochzufrieden sein."

... über die Entstehung des Führungstreffers: "Wenn man den Ball Aus gibt, können wir uns nicht beklagen. Das ist natürlich auch nicht ganz so einfach zu sehen gewesen. Wir hatten in der vergangenen Saison so viele unglückliche Entscheidungen gegen uns, deswegen haben wir uns diese glückliche auch mal verdient."

Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf): "Es war wohl ein verdientes Unentschieden. Das Spiel ging aus unserer Sicht ein wenig zu viel hin und her. Wir hatten auch unsere Umschaltsituationen, haben die aber im letzten Drittel nicht konsequent genug zu Ende gespielt. Wir können zufrieden sein, aber wir haben noch viel zu verbessern."

Matthias Zimmermann (Fortuna Düsseldorf) über seine strittige Aktion an der Seitenlinie: "Ich habe den Ball einfach nur rollen sehen. Puh, nach den Bildern ist das schwer zu beurteilen. Das hätte der Video-Schiedsrichter in Köln sehen müssen. Ich kann nicht sagen, ob der Ball einen Millimeter im Aus war oder nicht."

Jörg Schmadtke ledert gegen VAR: "Das ist merkwürdig"

Jörg Schmadtke (Geschäftsführer Sport VfL Wolfsburg): "Es ist deutlich zu sehen. Das ist sehr ärgerlich, weil wir einen Videoschiedsrichter für mehr Gerechtigkeit eingeführt haben. Er ist aber nicht in der Lage, die Situation richtig zu entscheiden. Das ist ärgerlich und führt nicht dazu, dass man Vertrauen in die handelnde Person hat - in die Technik schon, aber nicht in die Person. (...) In Köln ist anders entschieden worden, das ist merkwürdig."

Wout Weghorst: "Es ist nicht immer einfach. Ich stehe nur ein paar Meter davon weg, der Ball ist doch klar im Aus. Ob das ein Millimeter ist oder nicht, das ist Fußball. Der Ball ist ganz klar im Aus. Aber wir haben es in der zweiten Halbzeit sehr schlecht gemacht, wir haben so gespielt, wie Düsseldorf es von uns wollte. Das haben wir einfach scheiße gemacht."