"Ich bin erleichtert": Jerome Boateng macht wichtigen Schritt in Richtung Trainerkarriere

Der 36-Jährige absolvierte gemeinsam mit 22 weiteren aktiven und ehemaligen Spielern den ersten Sonderlehrgang des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) zum Erreichen der Trainer-B-Lizenz - und bestand die Prüfung. "Ich bin erleichtert und auch ein Stück weit stolz", sagte Boateng.

Seit Sommer steht der ehemalige Innenverteidiger von Bayern München beim Linzer ASK in Österreichs Bundesliga unter Vertrag. In acht Pflichtspieleinsätzen durfte Boateng aber nur ein Mal von Beginn an ran. Sein Vertrag in Linz läuft noch bis Sommer 2026.

Während des Lehrgangs habe er "tolle Ausbilder kennenlernen dürfen, die unterschiedliche Ansatzpunkte haben. Das hat mich letztlich bestärkt, weiterzumachen und meine eigene Philosophie zu entwickeln", sagte Boateng.

Ob er nach dem Vertragsende in Österreich gleich ins Trainergeschäft einsteigt, bleibt aber abzuwarten. "Wo der Weg hingeht, werden wir sehen. Noch spiele ich ja", so Boateng.