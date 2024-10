Gnadenlose Abrechnung: Trainer von Fünftligist tritt zurück, weil seine Mannschaft zu schwach ist

Jan Kistenmacher hat sein Amt als Trainer des Oberligisten Rostocker FC niedergelegt. Was auf den ersten Blick ziemlich unspektakulär klingt, wird auf den zweiten Blick dann doch bemerkenswert: Denn Kistenmacher erklärte seine Rücktrittsentscheidung in einem ungewöhnlich ausführlichen Statement, in dem er unter anderem seiner ehemaligen Mannschaft deutliche Qualitätsmängel vorwarf.

"Trotz aller Bemühungen und zahlreicher Stunden, die ich in das Training und die Betreuung des Teams investiert habe, musste ich feststellen, dass die Voraussetzungen für den sportlichen Erfolg in der Oberliga aktuell nicht gegeben sind", schrieb Kistenmacher in den Sozialen Medien. "Die Mannschaft kämpft mit zahlreichen strukturellen Herausforderungen, die den Leistungsaufbau erheblich erschweren."

Daraufhin führte er detailliert vier entscheidende Punkte dafür auf, warum er das Handtuch warf. Der erste Punkt: "Mangel an Mannschaftsqualität und Erfahrung: Ein Großteil der Spieler hat bisher nur in niedrigeren Ligen gespielt, was sich in der spielerischen Qualität widerspiegelt. Leider hat sich dies auch in der aktuellen Bilanz von zehn Niederlagen aus zehn Spielen sowie dem unerwarteten Pokalaus gegen einen Achtligisten deutlich gezeigt."