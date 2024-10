© getty

Lukas Podolski: Wo läuft das Abschiedsspiel von Poldi mit Jogi Löw, Manuel Neuer, Mats Hummels und Co. heute live im Free-TV und Livestream?

Es wird tatsächlich eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen geben - ein kostenpflichtiges Abonnement braucht es also nicht!

Wer das Abschiedsspiel von Lukas Podolski live sehen will, ist bei ProSieben an der richtigen Adresse. In Sachen Livestream müsst Ihr bei ran.de oder in der ran-App vorbeischauen.

Folgendes Team begleitet Euch ab 20.45 Uhr durch den Abend: