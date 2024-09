Abschiedsspiel von Lukas Podolski: Datum, Termin, Ort, Teams, Mannschaft, Spieler, Kader, Übertragung im Free-TV und Livestream

© getty

Abschiedsspiel von Lukas Podolski: Übertragung im Free-TV und Livestream

Wenn Ihr nicht in Müngersdorf vor Ort sein könnt, habt Ihr dennoch die Möglichkeit, live einschalten zu können. ProSieben wird das gesamte Event nämlich im Free-TV und im Livestream über ran.de und die ran-App ausstrahlen. Ab 19.45 Uhr könnt Ihr Euch mit dem TV total Poldi Spezial einstimmen, ab 20.45 Uhr geht es dann los mit folgender ran-Crew:

Moderator: Matthias Opdenhövel

Matthias Opdenhövel Kommentator: Wolff Fuss

Wolff Fuss Reporterin: Andrea Kaiser

Der Privatsender hat eigens für das Abschiedsspiel sein Programm über den Haufen geworfen. Eigentlich hätte The Voice of Germany laufen sollen, die Sendung wurde jetzt aber um einen Tag vorverlegt. "Für sein Abschiedsspiel rollt die rote Sieben den grünen Teppich aus", sagte Senderchef Hannes Hiller: "Wir freuen uns auf einen großartigen und emotionalen Fußballabend in Poldis Wohnzimmer."