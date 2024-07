Dynamo Dresden, Testspiel: Wo läuft Chemnitzer FC vs. SGD heute live im Free-TV und Livestream?

In zwei Wochen wird die neue Drittliga-Saison eröffnet und Dynamo Dresden trifft am 4. August auf Viktoria Köln. Doch bevor die Meisterschaft losgehen kann, bestreiten die Sachsen noch einmal ein Freundschaftsspiel. Am heutigen Samstag, den 20. Juli, geht es gegen den Regionalligisten Chemnitzer FC. Die Partie wird um 14.30 Uhr angepfiffen, gespielt wird im Stadion - An der Gellertstraße (Chemnitz).