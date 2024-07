Chemnitzer FC vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel der SGD im TV und Livestream?

Im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Fußball-Saison stehen sich am heutigen Samstag, den 20. Juli, der Regionalligist Chemnitzer FC und der Drittligist Dynamo Dresden gegenüber. Die Begegnung wird um 14.30 Uhr angepfiffen und im Stadion - An der Gellertstraße in Chemnitz ausgetragen.