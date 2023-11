FC Chelsea neben dem FC Bayern offenbar scharf auf Kvicha Kvaratskhelia

Der FC Chelsea hat eine Auge auf Außenstürmer Kvicha Kvaratskhelia vom italienischen Meister Napoli geworfen. Das berichtet ESPN unter Berufung auf eigene Quellen.

Kvaratskhelia passt als junger, aufstrebender Spieler in Chelseas Beuteschema. Laut ESPN könnte allerdings Neapels mögliche Ablöseforderung jenseits der 100 Millionen Euro für die Londoner zum Problem werden. Schließlich hat die Verpflichtung eines Stoßstürmers für Chelseas Verantwortliche absolute Priorität: Kvaratskhelias Klubkamerad Victor Osimhen und Ivan Toney vom FC Brentford gelten als heiße Kandidaten.

Und überhaupt hat Napoli nicht vor, Kavaratskhelia abzugeben. Dieser ist noch bis 2027 an die Partenopei gebunden und gemäß ESPN laufen aktuell positive Gespräche bezüglich einer vorzeitigen Verlängerung.

In dieser Woche meldete sich zudem Georgiens Nationaltrainer Willy Sagnol zu Wort und behauptete, auch sein Ex-Klub FC Bayern zeige Interesse an seinem Schützling. Er sagte bei Il Mattino: "Khvicha Kvaratskhelia spielt bei Neapel bereits für einen Top-Verein, aber es gibt Fußball-Giganten wie Real Madrid, den FC Bayern oder Barcelona, die an ihm interessiert sind."

Weiter erklärte der Europameister von 2000: "Es ist ein Traum aller Spieler, für diese Mannschaften zu spielen - alle Fußballer hoffen, solch ein wichtiges Trikot zu tragen und große Titel gewinnen zu können."

Kvaratskhelia spielte für Dinamo Tiflis, den FC Rustavi, Rubin Kazan und Lokomotive Moskau, ehe er im Sommer 2022 für knapp 13,5 Millionen Euro Ablöse von Dinamo Bantumi zu Napoli wechselte.

Für die Partenopei absolvierte Kvaratskhelia 58 Einsätze, in denen ihm 17 Tore und 22 Assists gelangen.

Im Dress der georgischen Nationalmannschaft ist er ebenfalls Leistungsträger und markierte in 28 Länderspielen 15 Tore. Zuletzt netzte er auch am Sonntagabend beim 1:3 in der EM-Qualifikation gegen Spanien.