Im letzten Gruppenspiel trifft Deutschland bei der U17-WM heute auf Venezuela. Wir verraten, wo Ihr die Partie im TV und Livestream sehen könnt.

Die deutsche U17-Auswahl muss bei der Weltmeisterschaft noch ein Spiel absolvieren, Venezuela heißt der Gegner. Los geht das Duell um 10 Uhr deutscher Zeit, gespielt wird im Stadion Internasional in Jakarta.

Vor dem letzten Gruppenspiel hat Deutschland mit zwei Siegen im Gepäck den ersten Tabellenplatz inne. Nur Venezuela könnte durch einen Sieg noch vorbeiziehen, das Ticket für die K.o.-Runde ist also bereits sicher.

Und wie könnt Ihr die nächste Begegnung der Deutschen im TV und Livestream sehen? Das erfahrt Ihr in diesem Artikel!

Deutschland vs. Venezuela heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt U17 WM im TV und Livestream?

Im frei empfangbaren TV könnt Ihr Deutschland vs. Venezuela nicht verfolgen, die Spiele der deutschen U17 laufen nämlich bei Sky. Aber keine Sorge, der Sender bietet die Begegnungen nicht nur auf dem kostenpflichtigen Sender Sky Sport News an, sondern auch im kostenfreien Stream via skysport.de.

Sämtliche Partien der Weltmeisterschaft könnt Ihr darüber hinaus gratis auf plus-fifa.com verfolgen.

© getty Deutschland trifft im letzten Gruppenspiel auf Venezuela.

Deutschland bei U17 WM heute live: Die Infos zur Partie

Begegnung : Deutschland U17 vs. Venezuela U17

: Deutschland U17 vs. Venezuela U17 Datum : 18. November 2023

: 18. November 2023 Uhrzeit : 10 Uhr

: 10 Uhr Ort : Stadion Internasional Jakarta, Jakarta

: Stadion Internasional Jakarta, Jakarta TV-Übertragung : Sky

: Livestream: skysport.de, plus-fifa.com

Deutschland bei U17 WM: Die Spiele der Gruppe F im Überblick

Datum Zeit Spiel Ort Ergebnis 12. November 10 Uhr Venezuela - Neuseeland Bandung (Indonesien) 3:0 12. November 13 Uhr Mexiko - Deutschland Bandung (Indonesien) 1:3 15. November 10 Uhr Mexiko - Venezuela Bandung (Indonesien) 2:2 15. November 13 Uhr Deutschland - Neuseeland Bandung (Indonesien) 3:1 18. November 10 Uhr Neuseeland - Mexiko Bandung (Indonesien) 18. November 10 Uhr Deutschland - Venezuela Bandung (Indonesien)

Deutschland bei U17 WM: Die Tabelle der Gruppe F im Überblick