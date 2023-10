Ballon d'Or 2023 heute live, Übertragung: Die Verleihung im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Montagabend wird der Ballon d'Or 2023 verliehen. Alle Informationen zu der Übertragung des Events und wo Ihr die Verleihung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Montag, den 30. Oktober, wird der Ballon d'Or 2023 vergeben. Die Preisverleihung findet wie üblich im Théâtre du Châtelet in Paris statt. Die Zeremonie beginnt am Abend um 20.45 Uhr.

Der Ballon d'Or ist eine der wichtigsten Individualauszeichung im Profifußball. Alljährig wird dabei der beste Spieler der vergangenen Saison von 100 ausgewählten Medienvertreten gekürt. Der Gewinner des Ballon d'Or wird dabei durch ein Punktesystem ermittelt.

Als großer Favorit auf den Gewinn des Ballon d'Or gilt in diesem Jahr einmal mehr Lionel Messi. Der argentinische Weltklassespieler hat eine starke Saison absolviert: Messi führte sein Land im vergangenen Jahr zum Weltmeistertitel, in Paris könnt er seine achte Ballon d'Or-Trophäe erhalten.

Ballon d'Or 2023 heute live, Übertragung: Die Verleihung im TV und Livestream

Sky überträgt die Verleihung des Ballon d'Or am heutigen Abend exklusiv im TV und Livestream. Zum einen zeigt der Sender das Event live und in voller Länge im Pay-TV ab 20.30 Uhr auf Sky Sport News (HD). Das Sky-Team besteht heute aus Moderator Thomas Fleischmann, Experte Kai Dittmann sowie Sven Töllner als Reporter vor Ort.

Darüber hinaus bietet Euch Sky die Möglichkeit, die Verleihung im kostenlosen Livestream auf skysport.de zu verfolgen. Alle Sky-Kunden können die Preisverleihung zudem auf WOW oder in der Sky-Go-App sehen.

Ballon d'Or 2023 heute live, Übertragung: Die Verleihung im Liveticker

Ihr könnt die Verleihung des Ballon d'Or heute nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann seid Ihr hier bei SPOX goldrichtig. Wir verfolgen das Event für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Unseren Liveticker findet Ihr auf der SPOX-Website.

© getty Erhält Lionel Messi heute erneut den Ballon d'Or?

Ballon d'Or: Die vergangenen Gewinner