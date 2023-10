Heute geht die Verleihung des Ballon d'Or über die Bühne. Doch wer zeigt / überträgt die Vergabe live im TV und Livestream? Das verrät Euch SPOX in diesem Artikel.

Am heutigen Montagabend, den 30. Oktober, wird im Théâtre du Châtelet in der französischen Hauptstadt Paris der Ballon d'Or 2023 verliehen. Der Start der Preisverleihung ist für 20.45 Uhr terminiert.

Messi oder Haaland? So könnte am heutigen Abend das Duell um den Ballon d'Or 2023 heißen. Der Argentinier Messi spielte in der vergangenen Saison vor allem eine überragende WM und holte mit seinem Team seinen ersten Weltmeistertitel. Haaland dominierte hingegen auf Vereinsebene und gewann mit Manchester City unter anderem die Champions League und den Meistertitel in der Premier League. Wer darf die Trophäe heute mit nach Hause nehmen?

Ballon d'Or 2023 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Verleihung im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Ballon d'Or 2023

Ballon d'Or 2023 Datum: 30. Oktober

30. Oktober Start: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Théâtre du Châtelet, Paris

Théâtre du Châtelet, Paris Übertragung im TV: Sky Sport News (HD)

Übertragung im Livestream: Sky

Liveticker: SPOX

Den Ballon d'Or 2023 überträgt heute Sky live im TV und Livestream. Mit seiner TV-Übertragung startet der Sender um 20.30 Uhr auf Sky Sport News (HD). So sieht das Sky-Team am heutigen Tag aus:

Moderation: Thomas Fleischmann

Thomas Fleischmann Experte: Kai Dittmann

Kai Dittmann Reporter vor Ort: Sven Töllner

Sky überträgt die Verleihung zudem im kostenlosen Livestream auf skysport.de. Einen kostenpflichtigen Livestream des Events findet Ihr darüber hinaus in der Sky-Go-App oder auf WOW.

Ballon d'Or 2023 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Verleihung im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

SPOX begleitet die Verleihung des Ballon d'Or am heutigen Abend für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde des Events. Unseren Liveticker findet Ihr auf der SPOX-Seite.

