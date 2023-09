FIFA gibt es nicht mehr, das neue Spiel von EA Sports kommt unter dem Namen EA Sports FC auf den Markt. Aber wann genau? Das beantwortet dieser Artikel!

Wenn Ihr im Netz oder im Laden nach FIFA 24 sucht, werdet Ihr dieses Jahr nicht fündig. EA Sports FC 24 ist der neue Name der Fußball-Simulation von Electronic Arts, die schon bald in den (Online)-Regalen verfügbar sein wird.

Neben der Namensänderung hat EA noch ein paar weitere neue Features mitgebracht. Zukünftig werden im Ultimate Team auch Frauen mitmischen und Kylian Mbappé wurde als Cover-Star abgelöst. Dort ist jetzt Erling Haaland zu sehen.

So viel zu den wichtigsten Änderungen. Aber wann kommt das Spiel denn nun raus? Das verrät SPOX.

© ea sports Mbappé als Cover-Athlet ist - zumindest vorerst - Geschichte.

EA Sports FC: Wann kommt das neue FIFA raus?

Was den Release angeht, hat sich mit dem neuen Namen nicht so viel verändert. Auch in diesem Jahr veröffentlicht EA Sports seine neue Fußball-Simulation wieder Ende September, genauer gesagt am Freitag, den 29. September 2023.

Ein paar Tage müsst Ihr Euch also noch gedulden, sofern Ihr nicht die Ultimate Edition online vorbestellt habt. Dann gibt's EA Sports FC 24 nämlich schon eine Woche früher, also am Freitag, den 22. September.

EA Sports FC 24: Warum heißt das Spiel nicht mehr FIFA?

Dass EA Sports seine Spiele künftig nicht mehr unter dem Namen FIFA veröffentlicht, ist seit Frühjahr vergangenen Jahres bekannt. Da teilte EA mit, dass sie und der Weltverband FIFA getrennte Wege gehen würden.

"Electronic Arts gibt heute bekannt, dass seine weltberühmten Fußballspiele ab 2023 unter der neuen Marke EA SPORTS FC weitergeführt werden", hieß es in der Pressemitteilung. Der Grund für die Änderung? Nach langem Hin und Her konnte in einem Lizenzstreit mit der FIFA keine Einigung erzielt werden.

© getty Bald kommt das neue EA Sports FC raus.

EA Sports FC 24: Die Eckdaten zum Spiel

Name: EA Sports FC 24

EA Sports FC 24 Release-Datum: 29.09.2023

29.09.2023 Release-Datum mit Early Access: 22.09.2023

22.09.2023 Preis: Zwischen 69,99 Euro und 109,99 Euro

Zwischen 69,99 Euro und 109,99 Euro Änderungen: Crossplay, Frauen in UT, Clubs

Crossplay, Frauen in UT, Clubs Cover-Star: Erling Haaland

EA Sports FC 24: Wie hoch ist der Preis/was kostet das Spiel?

Neuer Name, neuer Preis. Auch in diesem Jahr sind die verschiedenen Versionen wieder ein wenig teurer geworden - hier habt Ihr eine Übersicht: