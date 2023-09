Die Veröffentlichung des FIFA-Nachfolgers EA Sports FC 24 steht unmittelbar bevor. Das heiß ersehnte Spiel wird am 29. September veröffentlicht. Doch was kostet das neue FIFA? SPOX hat für Euch die Antwort.

Am 29. September hat das Warten für alle Fans ein Ende: Der Nachfolger der beliebten Videospielreihe FIFA wird an diesem Tag in den freien Handel kommen. Alle Fans, die sich vorab online die Ultimate Edition bestellt haben, können schon eine Woche zuvor auf das Spiel zugreifen. Der Early Access Release des Spiels läuft am 22. September an.

Mit EA Sports FC wird in diesem Jahr ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die Videospielreihe kommt nämlich in einem neuen Gewand auf den Markt: EA hat das Spiel in Eigenregie entwickelt und kooperiert nicht mehr mit dem Weltverband FIFA.

EA Sports FC, Preis: Was kostet das neue FIFA?

Mit dem Release des FIFA-Nachfolgers hat der Spielehersteller Electronic Arts auch die Preisstruktur des Spiels angepasst. Je nach Konsole und Edition zahlt Ihr für EA Sports FC zwischen 59,99 Euro und 109,99 Euro.

Am kostengünstigsten ist die Nintendo-Switch-Version des Spiels. Für die Standard-Edition zahlt Ihr 59,99 Euro, die PC-Version ist im Vergleich dazu 10 Euro teurer. Wenn Ihr Besitzer einer Playstation oder Xbox seid, müsst Ihr für die Standard-Version von EA Sports FC 79,99 Euro berappen. Dabei macht es keinen Unterschied, ob Ihr eine PS4 oder PS5 beziehungsweise eine Xbox Series X/S oder Xbox One besitzt.

EA Sports FC, Preis: Was kostet das neue FIFA? - Die Preise im Überblick

Konsole Edition Preis Playstation Standard 79,99 Euro Xbox Standard 79,99 Euro PC Standard 69,99 Euro Nintendo Switch Standard 59,99 Euro Playstation Ultimate 109,99 Euro Xboc Ultimate 109,99 Euro PC Ultimate 99,99 Euro

Die Ultimate Edition von EA Sports FC ist im Vergleich zur Standard-Version teurer. Playstation und Xbox-Inhaber zahlen für die Ultimate Edition 109,99 Euro. Alle PC-User müssen für diese Version hingegen 99,99 Euro bezahlen. Für die Nintendo Switch ist die Ultimate Edition nicht verfügbar.

Die Ultimate Edition bietet Euch im Vergleich zur Standard-Edition einige Bonusinhalte. So erhaltet Ihr, neben dem Vorabzugriff auf das Spiel, beispielsweise 4600 FC Points oder auch Zugriff auf die Nike Ultimate Team-Kampagne.

© getty Bald kommt das neue EA Sports FC raus.

EA Sports FC 24: Die Infos im Überblick