Deutschland vs. Island heute live im Free-TV, Übertragung: Nations League der Frauen im TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft empfängt heute in der Nations League Island zum zweiten Gruppenspiel. Wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

Nations League der Frauen: Deutschland vs. Island - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Nach dem verpatzten Start in die Nations League hat die deutsche Nationalmannschaft der Frauen heute die Chance zur Wiedergutmachung. Vier Tage nach der Auftaktpleite in Dänemark empfangen die deutschen Frauen am heutigen Dienstag, 26. September, Island zum zweiten Gruppenspiel. Die Partie des neugeschaffenen Wettbewerbs wird um 18.15 Uhr im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum angepfiffen.

Auch gegen Island wird die erkrankte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg interimsweise von Britta Carlson vertreten. Nach der WM-Blamage und der Niederlage in Dänemark steht Deutschland unter Druck. Nur der Sieger der vier Mannschaften umfassenden Gruppe 3 der Liga A erreicht das Halbfinale und hat dann weiter die Chance, eines von zwei in der Nations League ausgespielten Tickets zu den Olympischen Spielen zu holen.

Nationaltorhüterin Merle Frohms erwartet, dass die deutschen Fußballerinnen nach dem Fehlstart in die Olympia-Qualifikation im Heimspiel gegen Island eine Reaktion zeigen. "Wir wollen unbedingt die drei Punkte und vielleicht auch die negativen Emotionen rauslassen auf dem Platz. Es zählt nur ein Sieg", sagte die Wolfsburgerin.

Deutschland vs. Island heute live im Free-TV, Übertragung: Nations League der Frauen im TV und Livestream

Den zweiten Auftritt der DFB-Frauen in der Nations League könnt Ihr heute live im Free-TV verfolgen. Das ZDF überträgt das Spiel gegen Island ab 17.55 Uhr live. Als Moderatorin fungiert Katja Streso. Sie wird von Expertin Kathrin Lehmann unterstützt. Kommentiert wird das Spiel von Claudia Neumann.

Das ZDF bietet zudem einen kostenlosen Livestream an, den ihr über die Mediathek, die Homepage und die App abrufbar ist.

Deutschland vs. Island heute live im Free-TV, Übertragung: Nations League der Frauen im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Frohms - Gwinn, Hendrich, Kleinherne, Rauch - Oberdorf - Magull, Lohmann - Brand, Bühl - Popp

Frohms - Gwinn, Hendrich, Kleinherne, Rauch - Oberdorf - Magull, Lohmann - Brand, Bühl - Popp Island: Ivarsdottir - Arnardottir, Viggosdottir, Sigurdardottir, Jessen - Jonsdottir, Antonsdottir, Magnusdottir, Andradottir - Vilhjalmsdottir - H. Eiriksdottir

Nations League: Die Tabelle der Gruppe 3