Der SC Darmstadt 98 bestreitet heute ein Testspiel gegen den FC Liverpool. Wo Ihr das Duell live im Free-TV und im Livestream sehen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der Partie, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Der SV Darmstadt 98 bestreitet am heutigen Montag, den 7. August, gegen den FC Liverpool seine Generalprobe für die kommende Saison. Im Deepdale, dem Stadion des englischen Zweitligisten Preston North End, duellieren sich die Lilien um 20.00 Uhr mit dem Team von Jürgen Klopp.

Das Testspiel gegen den FC Liverpool markiert für den SV Darmstadt 98 das Ende einer durchwachsenen Vorbereitung. Gegen den Karlsruher SC und den SV Sandhausen trennten sich die Lilien zuletzt mit 0:0. Gegen den FC Gießen und Norwich City mussten die Darmstädter zudem zwei Niederlagen einstecken. Läuft es heute für das Team von Torsten Lieberknecht besser?

Für den FC Liverpool startet schon am kommenden Sonntag die Liga. Zum Premier-League-Auftakt wartet auf Mohamed Salah und Co. mit dem FC Chelsea ein echtes Spitzenteam. Holt sich die Mannschaft von Jürgen Klopp am heutigen Abend gegen den SV Darmstadt 98 den letzten Schliff vor dem Saisonstart?

SV Darmstadt 98 vs. FC Liverpool heute live, Übertragung im Free-TV und Livestream - Die Infos

Event: Testspiel

Testspiel Duell: SV Darmstadt 98 vs. FC Liverpool

SV Darmstadt 98 vs. FC Liverpool Datum: 7. August

7. August Anpfiff: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Spielort: Deepdale, Preston (England)

Deepdale, Preston (England) Übertragung im TV: ServusTV

Übertragung im Livestream: ServusTV

Die Begegnung zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem FC Liverpool könnt Ihr am heutigen Abend live und in voller Länge im Free-TV sehen. Für die Übertragung des Testspiels zeichnet ServusTV zuständig. Der Privatsender startet um 19.45 Uhr mit seiner Übertragung der Partie.

Im Livestream zeigt ServusTV am heutigen Abend das Duell zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem FC Liverpool ebenfalls live und vollumfänglich. Den Livestream des Privatsenders findet Ihr auf der Website des Senders oder auf der Streamingplattform ServusTV On.

© getty Der SV Darmstadt 98 trifft heute auf das Team von Jürgen Klopp.

