Supercup heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. RB Leipzig im TV, Livestream und Liveticker?

Der FC Bayern München und RB Leipzig streiten heute im DFL-Supercup um die erste Trophäe der Saison. Wer das Spektakel live im TV, Livestream und Liveticker zeigt / überträgt, wird hier erklärt.

Erst gestern fand im Rahmen des DFB-Pokals in der neuen Saison das erste Pflichtspiel mit einem Bundesligisten statt, als sich Borussia Mönchengladbach im Erstrundenspiel gegen den TuS Bersenbrück durchsetzte.

Am heutigen Samstag, den 12. August, sind mit dem FC Bayern München und RB Leipzig der Meister und der DFB-Pokalsieger der vergangenen Saison im Einsatz. Allerdings nicht im Pokal, sondern für den DFL-Supercup, der in der Allianz Arena in München ausgetragen und um 20.45 Uhr angepfiffen wird. Bereits im vergangenen Supercup standen sich die Münchner und die Leipziger gegenüber. Das bessere Ende behielt dabei der Rekordmeister mit einem 5:3-Sieg für sich.

© getty Der FC Bayern München streitet heute mit RB Leipzig um den ersten Titel der Saison.

Supercup heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. RB Leipzig im TV und Livestream?

Ihr wollt heute live mit dabei sein, wenn der FC Bayern und Leipzig um den ersten Titel der Saison kämpfen? Dann seid Ihr bei Sat.1 genau richtig. Der Privatsender ist es, der die Übertragungsrechte an der Begegnung besitzt. Um 20.05 geht die Sendung mit einer Vorberichterstattung los. Dafür und für das Spiel selbst wird folgendes Personal eingesetzt:

Moderator: Matthias Opdenhövel

Kommentatoren: Wolff-Christoph Fuss, Thomas Herrmann und Andrea Kaiser

Experte: Stefan Kuntz

Zeitgleich ist das Duell zudem auch im Livestream bei ran.de und Joyn abrufbar - kostenlos.

Supercup heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. RB Leipzig im TV und Livestream? Das Spiel im Liveticker

Weiters liefert Euch SPOX zum Supercup zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig auch einen Liveticker. So verpasst Ihr auch dann nichts vom Spektakel auf dem Rasen, wenn Ihr das TV- und Livestream-Angebot nicht wahrnehmen könnt oder wollt.

Hier geht es zum Liveticker des Supercups zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig.

Supercup heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. RB Leipzig im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Ulreich - Mazraoui, Pavard, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Laimer - Musiala - Coman, Gnabry - Tel

Ulreich - Mazraoui, Pavard, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Laimer - Musiala - Coman, Gnabry - Tel RB Leipzig: Blaswich - Henrichs, Simakan, Orban, Raum - X. Schlager, Kampl - Forsberg, Dani Olmo - Werner, Openda

Supercup heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. RB Leipzig im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. RB Leipzig

FC Bayern München vs. RB Leipzig Wettbewerb: DFL-Supercup 2023

DFL-Supercup 2023 Spielrunde: Finale

Finale Datum: 12. August 2023

12. August 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München TV: Sat.1

Livestream: r an.de, Joyn

Liveticker: SPOX

