In der Conference-League-Qualifikation trifft Eintracht Frankfurt am heutigen Abend auf Levski Sofia. Das komplette Duell begleitet SPOX hier für Euch im Liveticker.

Levski Sofia vs. Eintracht Frankfurt - 0:0 Tore / Aufstellung Levski Sofia Andreev - Petris, K. Dimitrov, Cordoba, Tsunami - Mitkov, Kraev, El Jemili - Welton Felipe, Ricardinho, Ronaldo Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Tuta, R. Koch, Pacho - Skhiri, Buta, Dina Ebimbe, M. Götze, Hauge, Marmoush - Kolo Muani

Levski Sofia vs. Eintracht Frankfurt: Conference League Qualifikation JETZT im Liveticker - 0:0

Vor Beginn: Die 40.000 Zuschauer in Sofia machen schon Stimmung, davon sind rund 1.200 Frankfurter Anhänger.

Vor Beginn: Zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick auf das schwedische Schiedsrichterteam, das auf dem Platz für Recht und Ordnung sorgen soll und von Adam Ladebäck angeführt wird. Als Assistenten werden Mehmet Culum und Daniel Yng eingesetzt. Vierter Offizieller ist Victor Wolf.

Vor Beginn: Ein Schritt müssen die Adler noch machen, um einen Platz in der Gruppenphase der Conference League bekommen. Dafür muss man Levski Sofia, den bulgarischen Vierten der abgelaufenen Saison, aus dem Weg räumen. In einer Woche (31. August) steigt in Frankfurt das Rückspiel.

Vor Beginn: Trotz der eher durchwachsenen vergangenen Saison ist Frankfurt heute Favorit. Spielen sie in der Meisterschaft noch so schlecht, auf europäischer Ebene können sie Ihr Potenzial so gut wie immer ausschöpfen. Dies beweist auch die Champions-League-Reise ins Achtelfinale in der vergangenen Saison. In der Spielzeit davor gelang mit dem Gewinn der Europa League der größte Triumph der Vereinsgeschichte.

Vor Beginn: Dino Toppmöller nimmt im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen Darmstadt 98 drei Änderungen vor: Hauge ersetzt Rode, der im Hessenderby bereits nach wenigen Minuten verletzt vom Platz musste. Buta beginnt für Max und Marmoush übernimmt die Rolle von Lindström.

Vor Beginn: Für Eintracht Frankfurt beginnt heute das Abenteuer Conference League! Um sich für die Gruppenphase des Europapokalwettbewerbs zu qualifizieren, muss sich die SGE erst in den Playoffs gegen Levski Sofia durchsetzen. Wie schlägt sich das Team von Dino Toppmöller gegen den bulgarischen Erstligisten?

Vor Beginn: Das Conference-League-Qualifikationsspiel beginnt heute um 19.00 Uhr deutscher Zeit. Als Austragungsort dient das Stadion Vasil Levski in Sofia.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Levski Sofia und Eintracht Frankfurt.

Levski Sofia vs. Eintracht Frankfurt: Conference League Qualifikation heute im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

Levski Sofia: Andreev - Petris, K. Dimitrov, Cordoba, Tsunami - Mitkov, Kraev, El Jemili - Welton Felipe, Ricardinho, Ronaldo

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, R. Koch, Pacho - Skhiri, Buta, Dina Ebimbe, M. Götze, Hauge, Marmoush - Kolo Muani

Levski Sofia vs. Eintracht Frankfurt: Conference League Qualifikation heute live im TV und Livestream

Im TV läuft die Begegnung zwischen Levski Sofia und Eintracht Frankfurt am heutigen Abend nicht. Der Privatsender RTL hält die Übertragungsrechte an der Conference League, das Qualifikationsspiel zeigt RTL live und in voller Länge auf RTL+.

Den Streamingdienst des Privatsenders könnt Ihr kostenpflichtig abonnieren. RTL bietet Euch alternativ die Möglichkeit, seinen Streamingdienst einen Monat lang kostenlos zu testen.

