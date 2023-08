Auch am heutigen Mittwoch bestreiten mehrere Bundesligavereine wieder Testspiele. Hier erfahrt Ihr, welche Teams heute spielen und wo Ihr die Duelle live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt.

Die Saisonvorbereitung geht in die heiße Phase. Auch heute nutzen wieder mehrere Bundesligaklubs ihre Zeit, um sich auf die anstehende Saison einzustimmen. Mit von der Partie sind heute der FC Bayern München, der VfL Wolfsburg und Bayer 04 Leverkusen.

Fußball heute live: Die Testspiele am heutigen Mittwoch, den 2. August

Drei Duelle erwarten uns an diesem Mittwoch. Das Topspiel des Tages bestreiten der FC Bayern, der gegen Jürgen Klopp und seinen FC Liverpool antritt. Anpfiff des Duells ist um 13.30 Uhr.

Mittwoch, 02.08.2023

13:30 Uhr: FC Bayern München vs. FC Liverpool

17:00 Uhr: VfL Wolfsburg vs. Spezia Calcio

20:45 Uhr: Bayer 04 Leverkusen vs. Olympique Marseille

Fußball heute live: Übertragung der Testspiele am Mittwoch im Free-TV und Livestream

Gute Nachrichten für die Anhänger der drei Vereine: Alle drei Testspiele am heutigen Tag werden entweder im Free-TV oder Livestream zu sehen sein. SPOX gibt Euch alle Infos, die Ihr braucht.

Fußball heute live: FC Bayern München vs. FC Liverpool - Die Übertragung

Wie schon in den vergangenen Testspielen des FCB gegen Kawasaki Frontale und Manchester City wird auch das heutige Duell gegen den FC Liverpool gleich von mehreren Anbietern übertragen. Wer live dabei sein will, hat also gleich mehrere Optionen.

Im Free-TV wird das Spiel vom Privatsender RTL gezeigt. Ab 13.25 Uhr wird man sich auf dem Kanal dem Geschehen widmen. Alternativ lässt sich das Duell auch bei Sky verfolgen. Hier bedarf es jedoch dem entsprechenden Abonnement.

Wer die Begegnung dagegen via Livestream sehen möchte, kann neben RTL und Sky auch die Streamingplattform DAZN in Betracht ziehen. Auch hier benötigt Ihr allerdings das zugehörige Abo.

Fußball heute live: VfL Wolfsburg vs. Spezia Calcio - Die Übertragung

Deutlich übersichtlicher ist die Übertragungssituation beim Spiel des VfL Wolfsburg. Die Niedersachsen zeigen ihr vorletztes Testspiel vor Saisonstart auf dem hauseigenen YouTube-Kanal. Übertragungsbeginn ist um 17 Uhr, also mit Anpfiff der Partie.

Fußball heute live: Bayer Leverkusen vs. Olympique Marseille - Die Übertragung

Wieder mehr Optionen stehen den Anhängern von Bayer Leverkusen zur Verfügung. Der Übertragung des Testspiels gegen Ligue 1-Klub Spezia Calcio wird sich der österreichische Sender ServusTV annehmen. Bereits ab 20.30 Uhr sind hier die Vorberichte Thema der Übertragung. Den zugehörigen Livestream könnt Ihr hier abrufen.

Bundesliga: Die Rahmentermine der Saison 2023/24

Bundesliga, 1. Spieltag: 18.-20.08.2023

18.-20.08.2023 Bundesliga, 34. Spieltag: 18.05.2024

18.05.2024 2. Bundesliga, 1. Spieltag: 28.-30.07.2023

28.-30.07.2023 2. Bundesliga, 34. Spieltag: 19.05.2024

19.05.2024 Relegation/Hinspiele: 23./24.05.2024

23./24.05.2024 Relegation/Rückspiele: 27./28.05.2024

