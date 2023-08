FC Bayern München vs. RB Leipzig, Schiedsrichter: Wer pfeift den Supercup?

Der FC Bayern München und RB Leipzig kämpfen heute um den DFL-Supercup. Ihr wollt wissen, welcher Schiedsrichter die Partie pfeifen wird? Hier gibt es die Antwort.

Während aktuell die erste Runde des DFB-Pokals gespielt wird, bereiten sich der FC Bayern München und RB Leipzig für den Kampf um den ersten Titel der Saison vor. Der amtierende Meister aus München und der amtierende Pokalsieger aus Leipzig treffen am heutigen Samstag, den 12. August, im DFL-Supercup aufeinander.

Die Begegnung wird um 20.45 Uhr angepfiffen und in der Münchner Allianz Arena ausgetragen. Eine weitere wichtige Information beim Spiel betrifft wie so oft den Schiedsrichter. Wer wird das Spiel leiten? Das erfahrt Ihr im Folgenden.

FC Bayern München vs. RB Leipzig, Schiedsrichter:

Auf dem Rasen heute für Recht und Ordnung sorgen wird Bastian Dankert. Für den 43-Jährigen aus Schwerin ist es das erste Spiel in dieser Saison mit deutscher Beteiligung. Zweimal war er bereits international im Einsatz - einmal für das Champions-League-Qualifikationsspiel zwischen Panathinaikos Athen und dem SK Dnipro-1 sowie für das Conference-League-Quali-Spiel zwischen dem NK Osijek und Zalaegerszeg.

Das Spiel im TV und Livestream

Wollt Ihr die Neuauflage des Supercups aus dem vergangenen Jahr live mitverfolgen, dann müsst Ihr bei Sat.1 vorbeischauen. Der Privatsender bietet das Duell nämlich im Free-TV und im kostenlosen Livestream bei ran.de und Joyn an.

Um 20.05 Uhr beginnt dabei die Vorberichterstattung mit Moderator Matthias Opdenhövel und Experte Stefan Kuntz. Das spätere Kommentatoren-Trio bilden Wolff-Christoph Fuss, Thomas Herrmann und Andrea Kaiser.

Das Spiel im Liveticker

SPOX bietet zum Spektakel in München einen detaillierten Liveticker an. So verpasst Ihr kein wichtiges Ereignis.

Hier geht es zum Liveticker des Supercups zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig.

Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Ulreich - Mazraoui, Pavard, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Laimer - Musiala - Coman, Gnabry - Tel

Ulreich - Mazraoui, Pavard, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Laimer - Musiala - Coman, Gnabry - Tel RB Leipzig: Blaswich - Henrichs, Simakan, Orban, Raum - X. Schlager, Kampl - Forsberg, Dani Olmo - Werner, Openda

Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. RB Leipzig

FC Bayern München vs. RB Leipzig Wettbewerb: DFL-Supercup 2023

DFL-Supercup 2023 Spielrunde: Finale

Finale Datum: 12. August 2023

12. August 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München TV: Sat.1

Livestream: r an.de, Joyn

Liveticker: SPOX

