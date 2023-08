FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live, Übertragung: Supercup heute live im TV, Livestream und Liveticker

Für den Meister FC Bayern München geht die Pflichtspielsaison 2023/24 heute mit einem Kracher gegen Pokalsieger RB Leipzig los. Im DFL-Supercup duellieren sich die Teams um die erste Trophäe. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Während sich der Großteil der deutschen Vereine im Moment auf den DFB-Pokal, in dem seit gestern die Spiele der ersten Runde über die Bühne gehen, konzentriert, sind der FC Bayern München und RB Leipzig erst einmal in einem anderen Wettbewerb gefragt. Der Meister der vergangenen Spielzeit aus München und der amtierende Pokalsieger aus Leipzig treffen am heutigen Samstag, den 12. August, im DFL-Supercup aufeinander.

Die Partie wird um 20.45 Uhr in der Münchner Allianz Arena angepfiffen.

FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live, Übertragung: Supercup heute live im TV und Livestream

Der Kampf um die erste Trophäe der Saison ist heute zur Gänze im Free-TV zu sehen. Für die Übertragung wurde der Privatsender Sat.1 beauftragt, der um 20.05 Uhr mit der Vorberichterstattung loslegt. Dabei Moderator ist Matthias Opdenhövel, als Experte fungiert Stefan Kuntz. Wenn es dann auf dem Münchner Rasen zur Sache geht, werden die Stimmen des Kommentatoren-Trios Wolff-Christoph Fuss, Thomas Herrmann und Andrea Kaiser zu hören sein.

© getty Die Pflichtspielsaison in Deutschland wird mit dem Finale im DFL-Supercup eröffnet.

Im Livestream wird die Begegnung zudem auch gratis bei ran.de angeboten. Joyn kümmert sich ebenfalls um die Übertragung.

FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live, Übertragung: Supercup heute im Liveticker

Wir bei SPOX sind für den Supercup mit einem Liveticker im Einsatz, der die wichtigsten Ereignisse des Spiels im Minutentakt abdeckt.

Hier geht es zum Liveticker des Supercups zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig.

FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live, Übertragung: Supercup heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Ulreich - Mazraoui, Pavard, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Laimer - Musiala - Coman, Gnabry - Tel

Ulreich - Mazraoui, Pavard, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Laimer - Musiala - Coman, Gnabry - Tel RB Leipzig: Blaswich - Henrichs, Simakan, Orban, Raum - X. Schlager, Kampl - Forsberg, Dani Olmo - Werner, Openda

FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live, Übertragung: Supercup heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. RB Leipzig

FC Bayern München vs. RB Leipzig Wettbewerb: DFL-Supercup 2023

DFL-Supercup 2023 Spielrunde: Finale

Finale Datum: 12. August 2023

12. August 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München TV: Sat.1

Livestream: r an.de, Joyn

Liveticker: SPOX

Supercup 2023: Die vergangenen zehn Finals