Kurz vor dem Start der neuen Saison absolviert der FC Bayern München heute ein Vorbereitungsspiel gegen die AS Monaco. Doch wer zeigt / überträgt das Testspiel live im TV und Livestream? SPOX liefert die Antwort.

Für den FC Bayern München steht am heutigen Montag, den 7. August die Generalprobe für die kommende Saison an. Der deutsche Rekordmeister spielt im Alpenbauer-Sportpark in Unterhaching gegen die AS Monaco. Das Testspiel wird heute um 17.00 Uhr angestoßen.

Vier Testspiele hat der FC Bayern München in der Vorbereitung bereits absolviert. Den Kürzeren zogen die Münchner nur im zweiten Testspiel gegen Manchester City. Siegreich war das Team von Thomas Tuchel gegen den FC Liverpool, Kawasaki Frontale und den FC Rottach-Egern.

Auch für die Mannschaft aus dem Fürstentum ist das heutige Spiel der finale Test vor der neuen Saison. Für Adi Hütter und die AS Monaco beginnt die kommende Saison am nächsten Sonntag. Hütter, der erst im vergangenen Juli das Traineramt in Monaco übernahm, muss zum Ligastart gegen Clermont Foot antreten.

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel des FCB vs. AS Monaco im TV und Livestream?

Das Gute für alle Fans: Das Testspiel zwischen dem FC Bayern München und dem AS Monaco könnt Ihr heute live und vollumfänglich im Free-TV verfolgen. Der Privatsender RTL ist für die Übertragung der Partie ab 16.55 Uhr zuständig.

© getty Im Juli diese Jahres übernahm Adi Hütter das Traineramt des AS Monaco.

Im Livestream überträgt RTL am heutigen Montag das Duell zwischen dem FC Bayern München und der AS Monaco ebenfalls. Um den Livestream des Kölner Privatsenders sehen zu können, benötigt Ihr jedoch ein Abonnement bei RTL+. Ein RTL+-Abo könnt Ihr kostenpflichtig buchen oder probeweise einen Monat lang gratis testen.

Event: Testspiel

Testspiel Duell: FC Bayern München vs. AS Monaco

FC Bayern München vs. AS Monaco Datum: 7. August

7. August Anpfiff: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Spielort: Alpenbauer-Sportpark, Unterhaching

Alpenbauer-Sportpark, Unterhaching Übertragung im TV: RTL

Übertragung im Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Ihr könnt das Testspiel zwischen dem FC Bayern München und der AS Monaco heute nicht live im Free-TV oder im Livestream sehen? Dann seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir verfolgen die Begegnung nämlich für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

© getty Gewinnt der FC Bayern München heute sein Testspiel gegen den AS Monaco?

