Der BVB möchte an seiner bislang makellosen Saisonvorbereitung anknüpfen. Heute steht für die Elf von Edin Terzic ein Testspiel gegen den FC Chelsea an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell live im Free-TV und Livestream sehen könnt.

Zum Abschluss der USA-Reise nimmt es Borussia Dortmund nochmal mit einem europäischen Schwergewicht auf. In Chicago, Illinois treffen Marco Reus und Co. auf Premier League-Klub FC Chelsea. Am morgigen Freitag zieht es den BVB-Tross wieder zurück in die Dortmunder Heimat.

Nach sechs Testspiel-Siegen in Serie möchte die Elf von Trainer Edin Terzic auch das siebte Match in Folge gewinnen. Zuletzt setzte sich der BVB mit 3:2 gegen Chelseas Ligakonkurrenten Manchester United durch. Neuzugang Marcel Sabitzer feierte dabei sein Debüt für die Schwarz-Gelben.

Nicht mit von der Partie sein wird Nico Schlotterbeck. Der Innenverteidiger hatte sich im Spiel gegen San Diego Loyal (6:0) das Knie verdreht. Zur weiteren Untersuchung ist der Nationalspieler bereits vom Trainingslager abgereist.

© Getty Emre Can ist neuer Kapitän von Borussia Dortmund.

BVB vs. FC Chelsea heute live - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Datum: Donnerstag, 3. August

Donnerstag, 3. August Anstoß: 02.30 Uhr

02.30 Uhr Spielort: Soldier Field, Chicago, USA

BVB vs. FC Chelsea heute live, Übertragung: Testspiel von Borussia Dortmund im Free-TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle BVB-Fans: Das Spiel gegen den FC Chelsea wird heute von gleich mehreren Anbietern übertragen. Wer also live dabei sein will, hat die Qual der Qahl.

BVB vs. FC Chelsea heute live, Übertragung: Testspiel von Borussia Dortmund im Livestream

Gleich drei Optionen bieten sich für den Übertragungsweg Livestream. Mit DAZN und Sky werden sich zwei Pay-TV-Anbieter dem Geschehen in den USA widmen. Voraussetzung für den Zugriff ist jedoch jeweils das entsprechende Abo.

Komplett kostenfrei lässt sich das Duell jedoch auf der Webseite der Borussen verfolgen. Auf BVB-TV gibt es eine kostenfreie Übertragung des Spiels.

BVB vs. FC Chelsea heute live, Übertragung: Testspiel von Borussia Dortmund im Free-TV

Das Spiel zwischen dem BVB und dem FC Chelsea wird allerdings nicht im Free-TV zu sehen sein. Wer das Duell jedoch unbedingt im linearen Fernsehen verfolgen will, benötigt das Sky Sport Paket. Näheres zum Tarif findet Ihr hier.

© getty Nico Schlotterbeck wird dem BVB wochenlang nicht zur Verfügung stehen.

BVB vs. FC Chelsea heute live, Übertragung: Testspiel von Borussia Dortmund im Liveticker bei SPOX

Ihr wollt das Duell komplett kostenfrei verfolgen? Das geht nur mit unserem hauseigenen Liveticker. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen wichtigen Updates zum Spiel.

Hier geht's zum Liveticker der Partie BVB vs. FC Chelsea

BVB vs. FC Chelsea heute live - Der kommende Spielplan von Borussia Dortmund