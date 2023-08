Bayer Leverkusen bestreitet am heutigen Samstag ein Testspiel gegen West Ham United. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Testspiel heute live im TV und Livestream erleben könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Vor heimischen Publikum trifft Bayer Leverkusen am heutigen Samstag, den 5. August, auf den amtierenden Conference-League-Sieger West Ham United. Als Austragungsort des Testspiels dient die BayArena in Leverkusen. Der Spielbeginn ist für 13.30 Uhr terminiert.

Der Auftakt in die neue Saison rückt immer näher. Gegen West Ham United bestreitet Bayer Leverkusen heute sein letztes Testspiel, bevor es am kommenden Wochenende im DFB-Pokal für das Team von Xabi Alonso ernst wird. Zum Start der neuen Bundesliga-Saison treffen die Leverkusener am 19. August auf RB Leipzig.

Bayer Leverkusen vs. West Ham United heute live, Übertragung: Testspiel im Free-TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: Testspiel

Testspiel Duell: Bayer Leverkusen vs. West Ham United

Bayer Leverkusen vs. West Ham United Datum: 5. August

5. August Spielbeginn: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Spielort: BayArena, Leverkusen

BayArena, Leverkusen Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN

DAZN überträgt am heutigen Samstag das Testspiel zwischen Bayer Leverkusen und West Ham live und vollumfänglich im TV und Livestream. Auf DAZN 1 seht Ihr die Begegnung ab 13.25 Uhr. Chris Putz ist für den TV-Sender als Kommentator im Einsatz.

Im Livestream zeigt DAZN das Duell zwischen Bayer Leverkusen und West Ham United ebenfalls live und in voller Länge. Den Livestream von DAZN findet Ihr in den DAZN-App oder im Browser.

© getty Wie schlägt sich Bayer Leverkusen heute gegen West Ham United?

