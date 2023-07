Werder Bremen kriegt es heute im zweiten Testspiel mit dem VfB Oldenburg zu tun. Wie Ihr das Duell live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt, verrät SPOX.

Der SV Werder Bremen hat vor exakt einer Woche gegen den SV Drochtersen/Assel das erste Testspiel seiner Vorbereitungsphase für die kommende Bundesliga-Saison bestritten. Gegen den Regionalligisten setzten sich die Norddeutschen, die sich in der Transferperiode mit Naby Keita verstärkt haben, mit 2:1 durch.

Am heutigen Sonntag, den 16. Juli, sind die Werderaner erneut gegen einen Regionalligisten im Einsatz. Im zweiten Testspiel trifft das Team von Trainer Ole Werner auf den VfB Oldenburg. Die beiden Mannschaften treffen dafür um 15 Uhr im Hössensportzentrum in Westerwede aufeinander - die Stadt in Niedersachsen feiert ihr 900 jähriges Jubiläum.

Werder Bremen vs. VfB Oldenburg heute live, Übertragung: Testspiel im Free-TV und Livestream

Ihr wollt das zweite Vorbereitungsspiel der Bremen auf keinen Fall verpassen? Dann müsst Ihr das auch nicht, der Klub selbst bietet die Begegnung nämlich live und gratis an. Ihr müsst dafür einfach nur den YouTube-Kanal von Werder Bremen aufrufen. Dort besteht bereits ein Livestream zum Spiel, der pünktlich vor Anpfiff noch online geht.

Werder Bremen bietet jedoch einen weiteren Pfad an. Das Testspiel lässt sich auch bei WERDER.TV verfolgen. Bremen-Fans, die neben Testspielen unter anderem auch Pressekonferenzen vor den Pflichtspielen, die Pflichtspiele selbst nach Abpfiff schauen oder aber Zugriff auf das Video-Archiv haben wollen, brauchen ein Abonnement. Dieses kostet für Mitglieder bloß 3,32 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von einem Jahr, der Rest muss 3,99 Euro für eine Saison bezahlen, während WOW und WERDER.TV Premium monatlich 24,99 Euro kostet.

Werder Bremen: Die Testspiele im Überblick

Nach dem Duell mit Oldenburg wird sich der Fokus der Bremer auf Gegner außerhalb von Deutschland verlagern. Am 22. Juli trifft Bremen auf den französischen Erstligisten FC Toulouse, ehe es am 5. August gleich zweimal gegen den Ligue-1-Klub Racing Straßburg geht.