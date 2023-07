Zum Start der Pflichtspielsaison 2023/24 stehen sich im DFL-Supercup der FC Bayern München und RB Leipzig gegenüber. Wann das Duell stattfindet, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die 18 Bundesligisten befinden aktuell sich mitten in der Vorbereitungsphase auf die bevorstehende Saison 2023/24. Diese wird in Deutschland traditionellerweise mit dem DFL-Supercup eröffnet. Dabei kommt es zur Neuauflage des Vorjahresfinals zwischen dem Meister FC Bayern München und dem DFB-Pokalsieger RB Leipzig. Im vergangenen Jahr setzte sich der FCB mit 5:3 durch, nun werden die Karten jedoch neu gemischt.

Supercup 2023: Wann spielt der FC Bayern München gegen RB Leipzig?

Der Supercup ist der erste Titel, der in der Saison 2023/24 gewonnen werden kann, und wird am 12. August in der Münchner Allianz Arena ausgetragen. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.

Es ist erst das zweite Mal seit der Wiederbelebung des Supercups im Jahr 2010, dass im Stadion des Meisters gespielt wird. Zuletzt war dies 2020 der Fall, als der FC Bayern Borussia Dortmund zu Gast hatte. In den anderen Fällen genoss stets der Pokalsieger oder Vizemeister den Heimvorteil.

Supercup 2023: Wann spielt der FC Bayern München gegen RB Leipzig? Übertragung im TV und Livestream

Wer das erste Pflichtspiel der neuen Saison auf keinen Fall verpassen möchte, muss nicht lange suchen, um eine Free-TV-Übertragung zu finden. Der Aufgabe hat sich nämlich der Privatsender Sat.1 angenommen, der nebenbei auch einen Livestream anbietet. Auf diesen könnt Ihr bei ran.de kostenlos zugreifen. Parallel dazu lässt sich die Begegnung auch bei Joyn live verfolgen.

Supercup 2023: Wann spielt der FC Bayern München gegen RB Leipzig? Das Spiel im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, den Supercup zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig zu verfolgen, wird SPOX mit seinem Liveticker anbieten. Dieser wird pünktlich auf der Website zur Verfügung gestellt.

Supercup 2023: Wann spielt der FC Bayern München gegen RB Leipzig? Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. RB Leipzig

FC Bayern München vs. RB Leipzig Wettbewerb: DFL-Supercup 2023

DFL-Supercup 2023 Spielrunde: Finale

Finale Datum: 12. August 2023

12. August 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München TV: Sat.1

Livestream: r an.de, Joyn

Liveticker: SPOX

Supercup 2023: Die vergangenen zehn Finals

Die Münchner nahmen in den vergangenen zehn Jahren an jedem Supercup-Spiel teil. Davon gewannen sie sechs. Viermal mussten sie sich geschlagen geben.