Abschluss der Vorbereitung für den FC Schalke 04: Es wartet Twente Enschede auf den Bundesliga-Absteiger. Hier bekommt Ihr alle Infos zum Spiel: So könnt Ihr bei der Übertragung des Spiels im Free-TV und Livestream dabei sein.

Anders als in der Bundesliga steht der Auftakt in der 2. Bundesliga kurz bevor: Am 28. Juli steigt Schalke 04 mit seinem ersten Saisonspiel gegen den HSV in die neue Spielzeit ein.

Sechs Tage zuvor steht für den Bundesliga-Absteiger der letzte Test an: In der heimischen Veltins-Arena wartet Twente Enschede auf die Gelsenkirchener. Der Verein aus der niederländischen Erendivisie schloss die vergangene Saison auf einem erfolgreichen fünften Platz ab. Das letzte Testspiel dürfte es für die Schalker also durchaus in sich haben.

Ihr wollt die Partie live verfolgen? Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung der Partie im Free-TV und Livestream.

Schalke 04 vs. Twente Enschede heute live: Die wichtigsten Infos

Spiel: Schalke 04 vs. Twente Enschede

Schalke 04 vs. Twente Enschede Datum: 22. Juli 2023

22. Juli 2023 Uhrzeit: 13:30 Uhr

13:30 Uhr Wettbewerb: Testspiel

Testspiel TV-Übertragung: Sky Sport News

Livestream: SkyGo, WOW, skysport.de, YouTube-Channel vom FC Schalke 04

© getty Neuer Kapitän auf Schalke? Simon Terodde gilt als Favorit auf das Amt des Spielführers für die Saison in der 2. Bundesliga.

Schalke 04 vs. Twente Enschede heute live, Übertragung: Testspiel von S04 im Free-TV und Livestream

Sowohl im TV als auch in verschiedenen Livestream könnt Ihr die Partie live verfolgen. Nicht alle Angebote sind allerdings kostenlos.

Schalke 04 vs. Twente Enschede heute live, Übertragung des Testspiels von S04 im Free-TV

Im linearen Fernsehen beispielsweise gibt es keine Möglichkeit, die Partie von Schalke 04 kostenlos zu sehen. Das Spiel wird lediglich im Pay-TV übertragen. Konkret zeigt sich der Bezahlsender Sky für die Ausstrahlung verantwortlich. Sky Sport News zeigt den letzten Test der Gelsenkirchener live. Ab 13.15 Uhr ist der Kanal live auf Sendung.

Schalke 04 vs. Twente Enschede heute live, Übertragung des Testspiels von S04 im Livestream

Auch die Möglichkeiten im Livestream werden dominiert von Angeboten des Senders. Über SkyGo, WOW oder skysport.de seid Ihr live beim Testspiel dabei.

Eine kostenlose Option bleibt Euch allerdings trotzdem: Der FC Schalke 04 überträgt die Partie in voller Länge live auf dem eigenen YouTube-Channel. Über diesen Link gelangt Ihr direkt dorthin.

2. Bundesliga 2023/2024: Der 1. Spieltag im Überblick