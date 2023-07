Die Saison kommt gerade erst ins Rollen. Einige Teams nutzen die Zeit noch, um ihren Spielern weitere Spielpraxis zu verschaffen. SPOX erklärt, wo die Testspiele am Sonntag live im TV und Livestream übertragen werden.

Die zweite Bundesliga ist an diesem Wochenende zwar bereits in die neue Saison 2023/24 gestartet, drei Teams hält das aber nicht davon ab, zusätzliche Testspiele zu veranstalten. Karlsruhe, Osnabrück und Hannover haben sich allesamt in die Liste der Testspiele am Sonntag eintragen lassen.

Nicht dabei sind Mannschaften aus der ersten Bundesliga. Bereits am gestrigen Samstag fanden zahlreiche Freundschaftsspiele mit Beteiligung von Teams aus dem deutschen Oberhaus statt.

Fußball heute live: Die Testspiele am Sonntag (30. Juli)

Sonntag, 30.07.2023

11:00 Uhr: Karlsruher SC - FC 08 Homburg

11:30 Uhr: Hannover 96 - KSV Hessen Kassel

13:00 Uhr: VfL Osnabrück - VfL Lübeck

© imago images Erst gestern duellierten sich Osnabrück und Karlsruhe in der zweiten Liga. Nur einen Tag später stehen beide Teams erneut auf dem Platz.

Fußball heute live: Übertragung der Testspiele am Sonntag im Free-TV und Livestream

Aber wo könnt Ihr die Tests im TV und Livestream sehen? Dieser Artikel klärt Euch auf!

Übertragung: Karlsruher SC vs. FC 08 Homburg

Derzeit gibt es keine Informationen darüber, dass das Spiel zwischen dem Karlsruher SC und dem FC 08 Homburg im TV oder Livestream übertragen wird.

Übertragung: Hannover 96 vs. KSV Hessen Kassel

Auch beim Duell zwischen Hannover 96 und dem KSV Hessen Kassel kann aktuell nicht mit einer Übertragung gerechnet werden.

Übertragung: VfL Osnabrück vs. VfL Lübeck

Auch die Fans der Mannschaften VfL Osnabrück und VfL Lübeck müssen wir hier enttäuschen. Informationen zur Übertragung des Spiels existieren derzeit nicht.

