Im Rahmen der Saisonvorbereitung kommt es heute zum Testspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Ingolstadt. SPOX verrät Euch, wo Ihr das Duell live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Den Start in die laufende Transferperiode kann man aus Sicht der Gladbacher selbst euphemistisch betrachtet nur als ungünstig bezeichnen. Mit Lars Stindl, Ramy Bensebaini und Marcus Thuram verließen gleich drei Leistungsträger den Verein ablösefrei. Völlig überraschend machte auch Jonas Hofmann von seiner Vertragsklausel gebrauch und wechselte zum Rheinland-Rivalen Bayer Leverkusen.

In den zurückliegenden Wochen bestätigte Sportdirektor Roland Virkus jedoch sein gutes Image bei den Gladbacher Anhängern. Zum bereits länger feststehenden Transfer von Abräumer Julian Weigl gesellten sich die Neuzugänge Robin Hack (Bielefeld) und Fabio Chiarodia (Bremen). Mit den Offensivkräften Franck Honorat (Stade Brest) und Tomas Cvancara (Sparta Prag) darf sich Neu-Trainer Gerardo Seoane zudem auf die zwei Königstransfers des Sommers freuen.

Am Tegernsee, wo erst kürzlich auch der FC Bayern gastierte, bereiten sich die "Fohlen" nun intensiv auf die neue Saison vor. Nach Duellen gegen den FC Wegberg-Beeck (1:1) und den 1. FC Saarbrücken (2:1) steht am heutigen Mittwoch bereits der dritte Test auf dem Programm. Am Samstag folgen gleich zwei weitere Spiele gegen den TSV 1860 München (15 Uhr) und den VfB Stuttgart (16.15 Uhr).

© imago images Gladbach-Coach Gerardo Seoane im Gespräch mit dem kürzlich fest verpflichteten Julian Weigl.

Gladbach vs. FC Ingolstadt heute live, Übertragung: Testspiel im Free-TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Fans der zwei Vereine: Das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Ingolstadt wird live und kostenfrei im TV und Livestream zu sehen sein. Alle Infos dazu findet Ihr im Folgenden.

Gladbach vs. FC Ingolstadt heute live, Übertragung: Testspiel im Free-TV

Um das Duell beider Mannschaften im linearen Fernsehen zu verfolgen, müsst Ihr nur den Sender ServusTV Deutschland aufrufen. Ab 17.55 Uhr wird man sich hier dem Geschehen am Tegernsee widmen. Das Ende der Übertragung wird gegen 19.45 Uhr erwartet.

Gladbach vs. FC Ingolstadt heute live, Übertragung: Testspiel im kostenlosen Livestream

Gleichzeitig stellt der österreichische Anbieter auch einen kostenfreien Livestream zur Verfügung. Diesen findet Ihr in der Mediathek ServusTV On. Über diesen Link gelangt Ihr direkt dahin.

Gladnach vs. FC Ingolstadt - Alle Infos zum Testspiel am Mittwoch

Anpfiff: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Spielort: Sportplatz Birkenmoos, Tegernsee

Sportplatz Birkenmoos, Tegernsee Übertragung im Free-TV: ServusTV Deutschland

ServusTV Deutschland Übertragung im Livestream: ServusTV On

Borussia Mönchengladbach: Der kommende Spielplan im Überblick