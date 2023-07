Im Zuge der Asienreise des FC Bayern kommt es heute in Tokio zu einem Aufeinandertreffen mit Ex-Coach Pep Guardiola und Manchester City. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel live im TV und Livestream zu sehen sein wird.

Die Saisonvorbereitung des FC Bayern geht weiter. Nachdem der deutsche Rekordmeister am Montag sein neues Camp in der japanischen Hauptstadt bezogen hat, steht nun bereits der erste Test auf dem Programm.

Um 12.30 Uhr deutscher Zeit wird sich die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel ausgerechnet mit der Champions League-Nemesis des vergangenen Jahres, Manchester City, messen. Dabei kommt es auch erneut zur Begegnung mit Ex-Trainer Pep Guardiola.

Laut verschiedenen Berichten soll es im Rahmen der Partie auch zu Verhandlungen zwischen beiden Klubs kommen. Die Münchner arbeiten seit einigen Wochen an einem Transfer von City-Außenverteidiger Kyle Walker. Auch ein Tauschgeschäft inklusive dem abwanderungswilligen Benjamin Pavard steht nach wie vor im Raum.

© getty FC Bayern München bestreitet gegen Manchester City sein zweites Testspiel.

FC Bayern München: Wo läuft das Testspiel des FCB gegen Manchester City heute live? Übertragung im Free-TV und Livestream

Erfahrene Fußballfans kennen es nur so: Ein Spiel wird in der Regel nur von genau einem Anbieter übertragen. Ist man nicht in Besitz des entsprechenden Abonnements, dann muss man gar komplett auf das Spiel verzichten. Doch in diesem Fall ist es anders. Gleich drei Unternehmen zeigen das Match live im TV oder Livestream.

FC Bayern München vs. Manchester City: Das Testspiel im Free-TV

Wer das Duell live im linearen Fernsehen verfolgen möchte, muss dazu nur den Sender RTL einschalten. Beginn der Übertragung ist um 12.25 Uhr.

Alternativ kommen auch Kunden vom Pay-TV-Anbieter Sky auf ihre Kosten. Der Sender überträgt das Duell unter anderem auf dem Kanal Sky Sport Top Event ab 12.15 Uhr.

FC Bayern München vs. Manchester City: Das Testspiel im Livestream

Wer das Duell dagegen lieber via Stream verfolgen möchte, hat sogar drei verschiedene Optionen. Zu den genannten Anbietern RTL und Sky, die das Spiel auf ihren jeweiligen Streamingplattformen zeigen, kommt außerdem DAZN hinzu. Voraussetzung für den Zugriff ist allerdings das entsprechende Abonnement. Einen Überblick darüber könnt Ihr Euch hier verschaffen.

FC Bayern München: Wo läuft das Testspiel des FCB gegen Manchester City heute live? Übertragung im Liveticker bei SPOX

Darüber hinaus gibt es auch noch eine vierte Option: Unseren hauseigenen Liveticker. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen wichtigen Infos rund um das Geschehen in Tokio.

Hier geht's zum Ticker des Spiels zwischen Bayern und Manchester City

FC Bayern München vs. Manchester City - Alle Infos zum Testspiel

Anpfiff: 12.30 Uhr

12.30 Uhr Spielort: Japan National Stadium, Tokio

Japan National Stadium, Tokio Übertragung im TV: RTL, Sky

RTL, Sky Übertragung im Livestream: RTL+, Sky Go/Wow, DAZN

RTL+, Sky Go/Wow, DAZN Übertragung im Liveticker: SPOX

FC Bayern München: Das Programm während der Saisonvorbereitung

Datum Ereignis 15. - 20. Juli 2023 Trainingslager am Tegernsee 18. Juli 2023 Testspiel gegen FC Rottach-Egern (27:0) 23. Juli 2023 Teampräsentation in der Allianz Arena 24. Juli - 3. August 2023 "Audi Summer Tour" in Japan und Singapur 26. Juli 2023 Testspiel gegen Manchester City in Tokio, Japan 29. Juli 2023 Testspiel gegen Kawasaki Frontale in Tokio, Japan 2. August 2023 Testspiel gegen den FC Liverpool in Singapur 7. August 2023 Testspiel gegen AS Monaco in Unterhaching 12. August 2023 Super Cup gegen RB Leipzig in München 18.-20. August 2023 Start der Bundesliga-Saison 2023/24

Das könnte Sie auch interessieren: "FC Bayern München: Kader des FCB bei der Asienreise"