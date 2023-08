Der FC Bayern München kriegt es heute in einem Testspiel mit dem FC Liverpool zu tun. Hier erfahrt Ihr, wo die Begegnung im Free-TV und Livestream läuft.

Während in der 2. Bundesliga der Spielbetrieb bereits wieder läuft, befinden sich die Bundesligisten noch in der Vorbereitungsphase. Darunter auch der amtierende Meister FC Bayern München, der am heutigen Mittwoch, den 2. August, auf den FC Liverpool aus der Premier League trifft.

Zum Wiedersehen mit dem Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp kommt es um 13.30 Uhr deutscher Zeit im Nationalstadion in Kallang (Singapur).

FC Bayern München: Wo läuft das Testspiel des FCB gegen FC Liverpool heute live im Free-TV und Livestream?

Mit der Free-TV-Übertragung wurde heute RTL beauftragt. Der Privatsender startet fünf Minuten vor Anpfiff mit der Übertragung und stellt nebenbei auf der Plattform RTL+ einen Livestream zur Verfügung.

© getty Der FC Bayern München kriegt es heute mit dem FC Liverpool zu tun.

Doch RTL ist nicht der einzige Anbieter, der heute im Einsatz ist. Die Begegnung lässt sich auch bei Sky und bei DAZN live verfolgen. Wer sich für Sky entscheidet, hat die Wahl zwischen vier Sendern, die allesamt das Duell übertragen. Dabei handelt es sich um Sky Sport News (HD), Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Premier League. Um den Livestream nutzen zu können, stehen zwei Optionen zur Verfügung: das SkyGo-Abonnement und WOW.

Zu guter Letzt können DAZN-Abonnenten beim Spiel live mit dabei sein. Beim Streamingdienst geht es um 13.30 Uhr los.

Der Weg zum DAZN-Angebot wird grundsätzlich mit drei Abo-Paketen freigeschaltet, mit DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World.

FC Bayern München: Wo läuft das Testspiel des FCB gegen FC Liverpool heute live im Free-TV und Livestream? WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

FC Bayern München: Wo läuft das Testspiel des FCB gegen FC Liverpool heute live im Free-TV und Livestream? Die Partie im Liveticker

Wir bei SPOX kümmern uns um den Liveticker, der die wichtigsten Ereignisse auf dem Feld genauestens beschreibt - und das kostenlos.

Hier geht es zum Liveticker des Testspiels zwischen dem FC Bayern München und dem FC Liverpool.

FC Bayern München: Wo läuft das Testspiel des FCB gegen FC Liverpool heute live im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. FC Liverpool

FC Bayern München vs. FC Liverpool Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 2. August 2023

2. August 2023 Uhrzeit: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Nationalstadion, Kallang (Singapur)

Nationalstadion, Kallang (Singapur) TV: Sky, RTL

Livestream: SkyGo, WOW, RTL+, DAZN

Liveticker: SPOX

FC Bayern München: Die Testspiele des FCB im Überblick