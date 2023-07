FC Bayern München vs. Manchester City heute live, Übertragung: Testspiel des FCB im TV, Livestream und Liveticker

Spektakel in Tokio! Der FC Bayern München steht dem amtierenden Champions-League-Sieger Manchester City gegenüber. Wie Ihr die Begegnung des FCB heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Seit Montag verweilt der FC Bayern München in der japanischen Millionenmetropole Tokio, wo der erste Teil der diesjährigen Audi Summer Tour 2023 vonstatten geht. Am heutigen Mittwoch, den 26. Juli, sind die Münchner auch bereits zum ersten Mal auf dem Spielfeld aktiv. Fußballfans aus aller Welt haben Grund zur Freude, der FCB trifft um 12.30 Uhr deutscher Zeit im Nationalstadion nämlich auf Champions-League-Sieger Manchester City.

Am Samstag ist der deutsche Rekordmeister dann zum zweiten Mal im Einsatz, wenn es gegen den japanischen Klub Kawasaki Frontale geht. Der zweite Teil der Münchner Asientour findet in Singapur statt, wo mit dem FC Liverpool am 2. August der nächste Premier-League-Topklub wartet. Auf deutschem Boden wird am 7. August dann gegen die AS Monaco gespielt.

FC Bayern München: Die Testspiele des FCB im Überblick

Datum Gegner Ort Anstoßzeit 26. Juli Manchester City Tokio 19.30 Uhr (12.30 Uhr MEZ) 29. Juli Kawasaki Frontale Tokio 19 Uhr (12 Uhr MEZ) 02. August Liverpool Singapur 19.30 Uhr (13.30 Uhr MEZ) 07. August AS Monaco Unterhaching 17 Uhr MEZ

FC Bayern München vs. Manchester City heute live, Übertragung: Testspiel des FCB im TV und Livestream

RTL kümmert sich heute um die Übertragung des Spektakels zwischen dem FC Bayern und ManCity, somit wird eine Free-TV-Berichterstattung angeboten. Um keine Sekunde zu verpassen, müsst Ihr um 12.25 Uhr einschalten, da um diese Uhrzeit die Übertragung losgeht.

Nachdem das Duell von RTL im TV übertragen wird, ist es keine Überraschung, dass parallel dazu auch ein Livestream zur Verfügung gestellt wird - bei RTL+ gegen ein kostenpflichtiges Abonnement.

Doch damit nicht genug: Die Partie lässt sich auch bei Sky und DAZN live verfolgen. Wer über Sky den Weg zum Spiel finden möchte, hat die Wahl zwischen mehreren Sendern: Sky Sport Premier League, Sky Sport News (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga (HD).

Den Pfad zum Sky-Livestream macht entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW frei.

Den Livestream bei DAZN kommentiert Mario Rieker, dort geht es unmittelbar vor Anpfiff los.

Um das Angebot von DAZN nutzen zu können, muss man sich für eines von drei verschiedenen Abo-Paketen entscheiden. Gemeint sind DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World.

FC Bayern München vs. Manchester City heute live, Übertragung: Testspiel des FCB im Liveticker

Zu guter Letzt liefert SPOX mit seinem Liveticker eine weitere Möglichkeit an, um bei FC Bayern vs. ManCity live dabei zu sein.

Hier geht es zum Liveticker des Testspiels zwischen Bayern München und Manchester City.

FC Bayern München vs. Manchester City heute live, Übertragung: Testspiel des FCB im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. Manchester City

FC Bayern München vs. Manchester City Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 26. Juli 2023

26. Juli 2023 Uhrzeit: 12.30 Uhr

12.30 Uhr Ort: Japan National Stadium, Tokio, Japan

Japan National Stadium, Tokio, Japan TV: RTL, Sky

Livestream: RTL+, SkyGo, WOW, DAZN

Liveticker: SPOX

