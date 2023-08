Im Rahmen der Asienreise veranstaltet der FC Bayern München heute ein Testspiel gegen den FC Liverpool. Ihr wollt wissen, wer das Testspiel des FCB live im TV und Livestream zeigt / überträgt? SPOX hat die Antwort.

Zum vierten Mal in der laufenden Vorbereitungsphase ist der FC Bayern München in einem Testspiel gefragt. In den drei Partien davor spielte der Rekordmeister gegen den Amateurverein FC Rottach-Egern (27:0 gewonnen), gegen den Champions-League-Sieger Manchester City (1:2 verloren) und gegen den japanischen Erstligisten Kawasaki Frontale (1:0 gewonnen). Am heutigen Mittwoch (2. August) steht den Münchnern wieder ein hochkarätiger Gegner gegenüber: der FC Liverpool.

Das Spiel gegen die Reds, das Teil der Asienreise des FC Bayern ist, geht um 13.30 Uhr deutscher Zeit los. Gespielt wird im Nationalstadion in Kallang, Singapur.

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel des FCB gegen FC Liverpool im TV und Livestream?

Ihr wollt die Partie zwischen dem FC Bayern und den Reds auf keinen Fall verpassen? Dann habt Ihr Glück, denn gleich drei Anbieter übertragen die ganze Begegnung live. Um die Übertragung im Free-TV kümmert sich der Privatsender RTL, der nebenbei dazu auch einen Livestream bei RTL+ anbietet.

Zweigleisig ist auch Sky unterwegs. Der Pay-TV-Sender stellt die Übertragung ab 13.15 Uhr auf folgenden Sendern zur Verfügung: Sky Sport News (HD), Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Premier League.

Zugriff auf den Livestream von Sky bekommt man entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW.

© getty Min-Jae Kim gab gegen Kawasaki Frontale sein Bayern-Debüt.

Darüber hinaus können auch die DAZN-Kunden live mit dabei sein, wenn der FCB und Jürgen Klopps FC Liverpool aufeinandertreffen. Die Partie wird auf der Plattform nämlich ab 13.30 Uhr mit Mario Rieker angeboten.

Ähnlich wie Sky verlangt auch DAZN ein kostenpflichtiges Abonnement. Was das betrifft, stehen drei verschiedene Pakete zur Verfügung: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World.

Für all jene, die auf die TV- und Livestream-Angebote nicht zugreifen können oder wollen, bietet SPOX einen detaillierten Liveticker zum Mitlesen an. Tore, Elfmeter, Chancen, Ein- und Auswechslungen - bei uns verpasst Ihr garantiert nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Testspiels zwischen dem FC Bayern München und dem FC Liverpool.

Begegnung: FC Bayern München vs. FC Liverpool

FC Bayern München vs. FC Liverpool Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 2. August 2023

2. August 2023 Uhrzeit: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Nationalstadion, Kallang (Singapur)

Nationalstadion, Kallang (Singapur) TV: Sky, RTL

Livestream: SkyGo, WOW, RTL+, DAZN

Liveticker: SPOX

FC Bayern München: Die Testspiele des FCB im Überblick