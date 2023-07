Das neue Auswärtstrikot des FC Barcelona sorgt im Netz für reichlich Aufregung. Denn: Es erinnert optisch stark an das Jersey seines größten Konkurrenten, Real Madrid. SPOX erklärt die Hintergründe.

Am Mittwoch (26. Juli) veröffentlichte der FC Barcelona seine neuen Auswärtstrikots für die kommende Saison. Damit ist klar: Den Start in die neue LaLiga-Saison bestreiten die Katalanen in einer sehr ungewöhnlichen Farbkombination. Beim Auswärtsspiel gegen den FC Getafe (13.08.) werden Lewandowski und Co. fast gänzlich weiße Trikots sowie blaue Hosen tragen.

Bei den Anhängern des Vereins sorgt das bereits für gemischte Gefühle. Schließlich erinnern die Farben und insbesondere das strahlend weiße Trikot an den Erzrivalen Real Madrid. Lediglich die Stutzen, die in rot und blau gehalten sind, und die Hosen ,achen den Unterschied zum Hauptstadtklub.

Doch wieso werden die Spieler des FC Barcelona nun in der kommenden Saison ein weißes Trikot tragen, welches optisch an die Madrilenen erinnert? Die Antwort findet Ihr in diesem Artikel.

FC Barcelona: Warum trägt Barça trotz der Rivalität zu Real Madrid weiße Trikots?

Hintergrund des neuen Designs ist eine Neuausrichtung der Marketingstrategie des Vereins. Nach Angaben des Sportnachrichtenportals The Athletic hat man sich dazu entschlossen, in Zukunft vermehrt legendäre Momente der Vereinsgeschichte zu würdigen. Eines davon ist das Bild von Vereinslegende Johan Cruyff beim UEFA-Cup-Spiel 1978 gegen Aston Villa (2:2). Eine Form der Hommage an die damalige Mannschaft ist daher die Neuauflage des charakteristischen weißen Trikots.

© imago images Das Vorbild des neuen Auswärtstrikots getragen von Johan Cruyff im UEFA Cup-Viertelfinale 1978 gegen Aston Villa.

Übrigens: In den knapp 50 Jahren, die inzwischen vergangen sind, liefen die Katalanen nicht mehr mit weißen Trikots auf. Grund dafür ist auch die Einschätzung der ehemaligen Klubführung um Josep Maria Bartomeu. Bereits im Jahr 2019 soll der Sportartikelhersteller "Nike" dem ehemaligen Barca-Boss ein weißes Vereinstrikot vorgeschlagen haben. Dieser und seine Berater lehnten die Idee jedoch ab, da sie aufgrund der Nähe zum Madrider Heimtrikot eine negative Reaktion der Fanszene erwarteten.

Barcelona lief bereits 2022/23 mit weißem Trikot auf

Aufmerksamen Zuschauern der Barcelona-Spiele wird es jedoch bereits aufgefallen sein: Schon in vergangenen Jahr lief die Mannschaft von Trainer Xavi hin und wieder in Weiß auf. Dabei handelte es sich allerdings nur um das Ausweichtrikot des Vereins, welches zum Einsatz kommt, wenn das eigentliche Heim- oder Auswärtsjersey aufgrund der farblichen Übereinstimmung zum Gegner nicht getragen werden kann.

FC Barcelona: Die kommenden Spiele der Katalanen

Wettbewerb Datum/Tag Uhrzeit/Anpfiff Gegner Testspiel 02. August 05.00 Uhr AC Mailand (A) Testspiel 08. August 20.00 Uhr Tottenham Hotspur (H) La Liga, 1. Spieltag 13. August 21.30 Uhr FC Getafe (A) La Liga, 2. Spieltag 20. August 19.30 Uhr FC Cadiz (H) La Liga, 3. Spieltag 27. August n.A. FC Villarreal (A)

