Dynamo Dresden trifft heute in einem Testspiel auf den FSV Zwickau. Wo die Begegnung live im Free-TV und Livestream zu sehen sein wird, bekommt Ihr hier gezeigt.

Auch der heutige Samstag (22. Juli) wird von zahlreichen deutschen Klubs genutzt, um sich die neue Saison vorzubereiten. Unter anderem auch von Dynamo Dresden, das in der Spielzeit 2023/24 wieder den Aufstieg in die 2. Bundesliga anpeilt.

Die Dresdner bestreiten daher heute um 15 Uhr ein Testspiel gegen den FSV Zwickau, der in der abgelaufenen Saison noch in der 3. Liga mit Dynamo spielte, jedoch in die Regionalliga abgestiegen ist. Gespielt wird in der GGZ Arena in Zwickau, wo Dynamo in der vergangenen Saison mit einem 1:0-Sieg den Abstieg der Zwickauer besiegelte.

© getty Markus Anfang will mit Dynamo Dresden in die 2. Bundesliga.

Den Mannschaften geht es heute nicht nur darum, Spieler, Systeme oder Formationen zu testen. Die Partie ist auch aufgrund von Faktoren außerhalb des Spielfeldes relevant. Das Spiel ist nämlich ein "Hilfe-Spiel" und soll die finanzielle Notlage des FSV Zwickau lindern. 500.000 Euro ist die Finanzlücke groß, daher wandert der Erlös heute zu hundert Prozent an die Westsachsen.

"Wie schwer der Gang in die 4. Liga und der damit verbundene Abschied aus dem Profifußball sein kann, wissen wir in Dresden nur zu gut. Und auch den Kampf ums Überleben des Vereins mussten wir in der jüngeren Geschichte der Sportgemeinschaft allzu oft ausfechten. Ohne unsere Fans wären diese Kämpfe aussichtslos gewesen. Deshalb wollen wir unseren Freunden aus Zwickau mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln helfen", wird auf der Dresdner Homepage zitiert.

Dynamo Dresden: Wo läuft das Testspiel gegen FSV Zwickau heute live im Free-TV und Livestream?

Das Testspiel zwischen Dynamo Dresden und dem FSV Zwickau ist kostenlos auf dem YouTube-Kanal von Dynamo Dresden zu sehen. Eine Übertragung im Free-TV wird jedoch nicht angeboten.

Dynamo Dresden: Wo läuft das Testspiel gegen FSV Zwickau heute live im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Dynamo Dresden vs. FSV Zwickau

Dynamo Dresden vs. FSV Zwickau Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 22. Juli 2023

22. Juli 2023 Uhrzeit: 15 Uhr

15 Uhr Ort: GGZ Arena, Zwickau

GGZ Arena, Zwickau Livestream: YouTube-Kanal von Dynamo Dresden

Fußball: Die heutigen Testspiele mit deutscher Beteiligung