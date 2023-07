Die Vorbereitungsphase zur neuen Saison geht weiter. Heute stehen sich Drittligaverein Dynamo Dresden und Zweitligist SC Paderborn gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Testspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Mannschaft von Dynamo Dresden befindet sich in den finalen Zügen ihres Trainingslagers am Walchsee in Österreich. Zum Abschluss der Tour steht für Trainer Markus Anfang und seine Schützlinge nochmal ein letzter Härtetest auf dem Programm.

Im Ramsbachstadion am Walchsee empfangen die Sachsen das Team vom SC Paderborn. Die Ostwestfalen verbringen ihr Trainingslager aktuell in Bad Häring und damit nur eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt.

Für Dynamo Dresden ist es der vorletzte Test vor dem Saisonauftakt Anfang August. Am Sonntag gastiert die Mannschaft noch einmal bei Slavia Prag in Tschechien. Der SC Paderborn bestreitet anschließend sogar noch zwei Testspiele: Am 21. Juli gegen Bayer Leverkusen und nur einen Tag später gegen Eredivisie-Klub RKC Waalwijk.

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn heute live, Übertragung: Testspiel im TV, Livestream und Liveticker - Zeitplan

Datum Begegnung Anpfiff Spielort Donnerstag, 13. Juli Dynamo Dresden vs. SC Paderborn 16.00 Uhr Ramsbachstadion Walchsee, Österreich

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn heute live, Übertragung: Testspiel im TV und Livestream

Das Duell zwischen Dresden und Paderborn wird heute im kostenfreien Livestream zu sehen sein. Eine Übertragung im linearen Fernsehen findet dagegen nicht statt. Alle weiteren Infos dazu findet Ihr im Folgenden.

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn heute live, Übertragung: Testspiel im Livestream

Um das Spiel im Livestream zu verfolgen, müsst Ihr lediglich den YouTube-Kanal von Dynamo Dresden aufrufen. Über diesen Link kommt Ihr direkt dahin. Der Übertragungsbeginn ist kurz vor Anpfiff um 16 Uhr vorgesehen.

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn heute live, Übertragung: Testspiel im TV

Da sich kein Fernsehsender der Ausstrahlung des Spiels angenommen hat, wird es nicht möglich sein, die Partie im TV zu verfolgen. Die einzige Option ist der Livestream.

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn heute live, Übertragung: Testspiel im Liveticker

Wir von SPOX stellen allerdings auch einen parallelen Liveticker zum Match zur Verfügung.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht am Donnerstag

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn heute live, Übertragung: Testspiel im TV, Livestream und Liveticker - Kommender Spielplan Dresdens

13.07.: Dresden vs. Paderborn (Testspiel)

Dresden vs. Paderborn (Testspiel) 16.07.: Slavia Prag vs. Dresden (Testspiel)

Slavia Prag vs. Dresden (Testspiel) 05.08.: Dresden vs. Bielefeld (1. Sp., 3. Liga)

Dresden vs. Bielefeld (1. Sp., 3. Liga) 19.08.: Sandhausen vs. Dresden (2. Sp., 3. Liga)

Sandhausen vs. Dresden (2. Sp., 3. Liga) 26.08.: Dresden vs. Mannheim (3. Sp., 3. Liga)

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn heute live, Übertragung: Testspiel im TV, Livestream und Liveticker - Kommender Spielplan Paderborns

13.07.: Dresden vs. Paderborn (Testspiel)

Dresden vs. Paderborn (Testspiel) 21.07.: Leverkusen vs. Paderborn (Testspiel)

Leverkusen vs. Paderborn (Testspiel) 22.07.: RKC Waalwijk vs. Paderborn (Testspiel)

RKC Waalwijk vs. Paderborn (Testspiel) 30.07.: Greuther Fürth vs. Paderborn (1. Sp., 2. Bundesliga)

Greuther Fürth vs. Paderborn (1. Sp., 2. Bundesliga) 04.08.: Paderborn vs. Osnabrück (2. Sp., 2. Bundesliga)

